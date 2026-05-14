俳優中村倫也（39）が、14日放送のフジテレビ系バラエティー「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時47分）に出演。バナナマン日村勇紀との交流を語った。

中村はバナナマンのDVDを毎月買っていたことなど、バナナマンへの愛を番組内で語った。「お仕事一緒にさせてもらえるようになって、設楽（統）さんはたまにおいしいご飯に連れてってくださって、日村（勇気）さんは童心にかえって遊ぶ。ゴルフしたりゲームしたり、ビニールプールベランダで入ったり」と明かし、スタジオを驚かせた。日村の妻の神田愛花は「そうそう。あれすごかったな」と笑っていた。

神田は「私が倫也くんが来るっていうので、夏場ビニールプールに水を張っといたんですよ。水着を持ってこられなかったんですよ。本当に入ると思ってないから。『僕入ります』って言うから、ベランダだから見えちゃうから、夫のパンツ、ねぶた祭りのねぶたの柄があるやつ、それで入って『ウエー！（パンツ一丁で手を挙げる）』とかやってくださって」と衝撃のエピソードを語った。

ハライチ澤部佑は「なんでねぶたの件は記憶から消してない？ それは消しといていいですわ」と苦笑いした。

中村は「その日僕“ねぶた先輩”って呼ばれてました」と明かし、スタジオを爆笑させた。