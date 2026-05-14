出水期に増える水難事故や、災害から命を守ろうと岡山市消防局が救護訓練を行いました。その一方で、自分が溺れたり、溺れた人を見つけたりしたとき、どのように行動するべきか。現役消防士に聞きました。

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訓練には、岡山市消防局の4年目までの若手職員35人が参加しました。

水難事故が増える出水期を前に、泳力の強化や救助用の器材の扱いを学ぶことを目的に毎年行われています。

岡山市消防局管内では2025年に20件の水難事故 うち8人が死亡

「いまからこのロープであなたを助けます。このロープをとったら向こう側を向いてくださいね」

訓練では、スローバッグと呼ばれる救助用のロープを使い、岸から溺れた人を救助する方法を実践。

また、水害時を想定し、胴長を着用してレスキューボートを操縦する訓練も行われました。

岡山市消防局管内では、昨年（2025年）20件の水難事故が起きていて、そのうち、8人が死亡しています。

（岡山市消防局 宮崎宗也 特別救助隊員）

「慌てないというのが大事。普段陸上での活動が多い消防隊員でして、水での活動が少ない場面がありますので、落ち着いて活動することが重要であると思います」

（岡山市消防局 島ののか 消防士）

「これからの時期、プールや海水浴、川で遊ぶことも増えると思うので、その中で自分自身が水の怖さをしっかり理解して活動していくことが大切だなと思いました」

クーラーボックスやペットボトルなど浮力のあるものを投げ入れて

岡山市消防局では、溺れた人を見かけた際は水に入ろうとせず、消防に通報するよう呼びかけています。

その上で、クーラーボックスやペットボトルなど、浮力のあるものを投げ入れることが救助に繋がります。

この時、ペットボトルの中に少量の水を入れるのがポイントです。

重みがつくことで飛距離が伸び、狙った場所へ正確に投げ入れやすくなるということです。