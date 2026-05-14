TCL JAPAN ELECTRONICSは2026年5月14日、2026年のテレビおよびサウンドバーの新製品ラインアップと日本市場におけるブランド戦略の刷新を発表。あわせて、ブランドアンバサダーとして俳優の山粼賢人が就任することが発表された。

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今回の刷新では、新ブランドコピーとして「いちばん綺麗に、観てほしい。」を掲げる。同社はこれまで量子ドットやMini LEDといった先進技術を強みとしてきたが、日本市場ではその価値を更に伝えるため、技術ではなく「観る人」を主語に据えた表現へと転換する。

■新世代ディスプレイ技術と位置付ける「SQD-Mini LED」

新製品の中核となるのは、新世代ディスプレイ技術「SQD-Mini LED」。従来のディスプレイでは再現しきれなかった微細な色の違いまで表現し、実物に近い色での視聴体験を提供する。高輝度化とバックライトの分割数増加による高精細バックライト制御技術で、明暗の表現力と立体感を両立した。

音響面では、デンマークのプレミアムオーディオブランド「Bang & Olufsen」のサウンド技術を採用。デザイン面ではベゼルレスデザインと、黒枠のない画面「Virtually ZeroBorder」による没入型デザインを実現する（X11L／C8Lシリーズ、55V型を除く）。あわせて壁と一体化するスリム設計も特徴とする。

また、Googleの生成AI「Gemini」を活用した機能にも対応。2026年夏より順次アップグレード予定で、ユーザーの視聴履歴や嗜好に基づいたコンテンツ提案や検索体験が、より自然で直感的なものへと進化するとしている。音声操作や検索精度の向上により、コンテンツを探す体験そのものをストレスのないものへと進化させる。

ラインアップは、フラッグシップの「SQD-Mini LED X11Lシリーズ」、プレミアムモデルの「SQD-Mini LED C8Lシリーズ」、ハイグレードモデルの「SQD-Mini LED C7Lシリーズ」、「RGB-Mini LED RM7Lシリーズ」、「QD-Mini LED A400Mシリーズ」、「4K量子ドット A400シリーズ」、エントリーモデルの「4K量子ドット T6Dシリーズ」、パーソナル用の「2K量子ドット S5Lシリーズ」の8シリーズで展開する。

サウンドバーの新製品『A65K』も発売される。3.1.2ch／300W出力の構成に加え、Dolby AtmosおよびDTS:Xに対応し、立体的で臨場感あふれる音響空間を実現する。本機にも「Bang & Olufsen」のサウンド技術を採用し、セリフの明瞭さから繊細な音のニュアンス、重厚な低音に至るまで高次元で再現する。

■ブランドアンバサダーとして就任した山粼賢人

今回、日本市場での新製品投入をあたってテーマとなったのは「いちばん綺麗に、観てほしい。」。そこで、ブランドアンバサダーと俳優の山粼賢人を起用したことが発表された。彼の常に新しい域に挑戦する姿勢、枠にとらわれない表現、世界を見据える視点が、TCLのグローバルメッセージ「Inspire Greatness」と一致することが起用の理由となったという。発表会では山粼賢人本人も登壇、アンバサダー就任式がおこなわれ、新製品の98『SQD‐Mini LED C8L』が贈呈された。

山粼賢人はアンバサダー就任に対し「光栄であり、魅力を伝えられるように頑張りたい」と意気込みを語り、CM撮影時のエピソードとして従来の固定された動きではなく、山崎本人が自由に動くフリースタイル的だったエピソードを披露した。

またボードを使った質疑応答セッションでは、「いちばん綺麗に、観てほしい瞬間」を問われた山粼は、心の動く繊細な表情や体の動きとして「アクション」を挙げ、最終的には自らの「心」を観てほしいと答えた。また映像美にちなんで、これまでに見た中で「いちばん綺麗だった光景」はとの問いに「オーロラ」と答えた山粼賢人。かつて飛行機の窓越しに見たオーロラの美しさに触れ、いつかはオーロラを現地で見たいこと、それを（贈呈されたTCLテレビの）大画面で映し出すことができればというエピソードを披露した。山粼賢人が登場するCMなどは今後、順次展開予定となる。

（文＝ヨハン神々廻）