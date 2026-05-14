お笑いコンビ「アンガールズ」の田中卓志（50）が14日、自身のインスタグラムで、2023年1月に結婚した妻が第1子男児を出産したことを報告した。

「先日、5月の上旬に子供が産まれました。嬉しい気持ちでいっぱいです！男の子です。髪の毛は結構生えてました！(笑)」とベビーを抱いてほほ笑むショットを投稿。「産まれた時の話を、オールナイトニッポンポッドキャスト『アンガールズのジャンピン』で話しております。よかったら聴いてみて下さい！」と伝えた。

この日配信のポッドキャスト番組「オールナイトニッポンPODCAST アンガールズのジャンピン」は「いやあ…ハハハ」と言葉にならない田中の声からスタート。相方の山根良顕が「泣いとるん？」と聞くと、「子供が生まれたのよ」と笑いながら報告。「ええ!?妊娠したとかも聞いてなかったけど」と驚く相方に「生まれたのよ！」と繰り返し「おめでとう！」と祝福された。

田中はバラエティー番組などで「15年ぶりにできた恋人」と明かしていた30代会社員と23年1月22日に婚姻届を提出。友人を交えた食事会で知り合い、それから約7年後に舞台を見に行った際に偶然再会。連絡を取り合うようになり、21年12月に田中が告白して交際に発展した。

田中は昨年12月には、合格率20％台前半の難関である2級建築士試験に一発合格したことを明かしている。