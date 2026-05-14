timelesz、ニューシングル「消えない花火」リリース決定 新ビジュアル＆ジャケット写真も解禁
【モデルプレス＝2026/05/14】timelesz（タイムレス）が、新体制2作目となるCDシングル「消えない花火」を7月29日に発売することが決定。あわせて新ビジュアルと全ジャケット写真も解禁された。
【写真】timelesz、温かくもどこか儚さを感じるジャケット写真
「消えない花火」は新体制timeleszのシングルとしては初のポップバラード。出会いの奇跡を花火になぞらえた美しくも儚いメロディと歌詞が特徴で、“花火は消えゆくものだが、共に過ごした想い出は心の中に生き続ける”というテーマも内包したエモーショナルなラブソングになっている。ジャケット写真もそんな楽曲の世界観に沿って、温かくもどこか儚さを感じるビジュアルとなっており、これまでのtimeleszとは異なる表情も感じられる仕上がりになっているのがポイントだ。また、特典映像に関しては今作も充実した収録内容になっている。
「消えない花火」のMusic Videoをはじめ、メイキング映像類や恒例のバラエティ映像を2種収録予定など、盛りだくさんな内容。そして、5月16日の愛知公演よりスタートする全国アリーナツアーの会場でのみ販売される「ツアー会場限定盤」の発売も決定。こちらのパッケージはLPサイズ仕様になっており、大きなサイズのビジュアルでtimeleszを堪能できる商品になっている。各会場での「ツアー会場限定盤」の予約方法の詳細はオフィシャルHPに記載されている。その他、収録内容や「初回限定盤A・初回限定盤B・通常盤」の3形態同時予約購入特典をはじめとした特典の詳細は順次解禁される予定となっている。（modelpress編集部）
【初回限定盤A】
（CD＋Blu-ray／DVD）
■CD
M1.消えない花火
M2.カップリングA（全形態共通）
M3.カップリングB
M4.カップリングB-Inst-
■Blu-ray／DVD
・「消えない花火」Music Video
・Making of 「消えない花火」
・Behind of Jacket Shooting
■封入特典
・オリジナルトレーディングカード ver.A （2枚：集合1種＋両面ソロ絵柄4種のうち1種ランダム封入）
・シリアルコード入りプレイリストカード
【初回限定盤B】
（CD＋Blu-ray／DVD）
■CD
M1.消えない花火
M2.カップリングA（全形態共通）
M3.カップリングC
M4.カップリングC-Inst-
■Blu-ray／DVD
・スペシャルバラエティ映像1（仮）
■封入特典
・オリジナルトレーディングカード ver.B（2枚：集合1種＋両面ソロ絵柄4種のうち1種ランダム封入）
・シリアルコード入りプレイリストカード
【通常盤】
（CD ONLY）
■CD
M1.消えない花火
M2.カップリングA（全形態共通）
M3.カップリングD
M4.カップリングE
M5.消えない花火-Inst-
M6.カップリングA-Inst-
M7.カップリングD-Inst-
M8.カップリングE-Inst-
■初回仕様封入特典
・オリジナルトレーディングカード ver.C（2枚：集合1種＋両面ソロ絵柄4種のうち1種ランダム封入）
・シリアルコード入りプレイリストカード
【UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤】
（CD＋Blu-ray／DVD）
■CD
M1.消えない花火
M2.カップリングA（全形態共通）
■Blu-ray／DVD
・スペシャルバラエティ映像2（仮）
■封入特典
・24P 歌詞ブックレット
・オリジナルトレーディングカード ver.D（2枚：集合1種＋両面ソロ絵柄4種のうち1種ランダム封入）
・シリアルコード入りプレイリストカード
【ツアー会場限定盤】
（CD ONLY）
■CD
M1.消えない花火
◾️封入特典
・LPサイズビジュアルフォト（両面印刷ソロビジュアル×4種）
・シリアルコード入りプレイリストカード
◾️仕様
LPサイズ紙ジャケット仕様
【Not Sponsored 記事】
【写真】timelesz、温かくもどこか儚さを感じるジャケット写真
◆timelesz、新体制2作目となるCDシングル決定
「消えない花火」は新体制timeleszのシングルとしては初のポップバラード。出会いの奇跡を花火になぞらえた美しくも儚いメロディと歌詞が特徴で、“花火は消えゆくものだが、共に過ごした想い出は心の中に生き続ける”というテーマも内包したエモーショナルなラブソングになっている。ジャケット写真もそんな楽曲の世界観に沿って、温かくもどこか儚さを感じるビジュアルとなっており、これまでのtimeleszとは異なる表情も感じられる仕上がりになっているのがポイントだ。また、特典映像に関しては今作も充実した収録内容になっている。
◆timelesz「消えない花火」商品概要
【初回限定盤A】
（CD＋Blu-ray／DVD）
■CD
M1.消えない花火
M2.カップリングA（全形態共通）
M3.カップリングB
M4.カップリングB-Inst-
■Blu-ray／DVD
・「消えない花火」Music Video
・Making of 「消えない花火」
・Behind of Jacket Shooting
■封入特典
・オリジナルトレーディングカード ver.A （2枚：集合1種＋両面ソロ絵柄4種のうち1種ランダム封入）
・シリアルコード入りプレイリストカード
【初回限定盤B】
（CD＋Blu-ray／DVD）
■CD
M1.消えない花火
M2.カップリングA（全形態共通）
M3.カップリングC
M4.カップリングC-Inst-
■Blu-ray／DVD
・スペシャルバラエティ映像1（仮）
■封入特典
・オリジナルトレーディングカード ver.B（2枚：集合1種＋両面ソロ絵柄4種のうち1種ランダム封入）
・シリアルコード入りプレイリストカード
【通常盤】
（CD ONLY）
■CD
M1.消えない花火
M2.カップリングA（全形態共通）
M3.カップリングD
M4.カップリングE
M5.消えない花火-Inst-
M6.カップリングA-Inst-
M7.カップリングD-Inst-
M8.カップリングE-Inst-
■初回仕様封入特典
・オリジナルトレーディングカード ver.C（2枚：集合1種＋両面ソロ絵柄4種のうち1種ランダム封入）
・シリアルコード入りプレイリストカード
【UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤】
（CD＋Blu-ray／DVD）
■CD
M1.消えない花火
M2.カップリングA（全形態共通）
■Blu-ray／DVD
・スペシャルバラエティ映像2（仮）
■封入特典
・24P 歌詞ブックレット
・オリジナルトレーディングカード ver.D（2枚：集合1種＋両面ソロ絵柄4種のうち1種ランダム封入）
・シリアルコード入りプレイリストカード
【ツアー会場限定盤】
（CD ONLY）
■CD
M1.消えない花火
◾️封入特典
・LPサイズビジュアルフォト（両面印刷ソロビジュアル×4種）
・シリアルコード入りプレイリストカード
◾️仕様
LPサイズ紙ジャケット仕様
【Not Sponsored 記事】