元俳優の前山剛久さんが、2026年5月12日に公開されたYouTube動画に出演し、単発バイトマッチングサービス「タイミー」経由で労働したことを報告した。

前山さんは元恋人として知られる俳優の故・神田沙也加さんが死去後、22年に芸能界を引退。25年12月からメンズラウンジに勤務するも、26年3月に、店のオーナーと前山さんが神田さんを示唆するような動画が公開されたとしてSNS上で批判を受け、退店した。

「挨拶したけど、軽く無視じゃないけど...」

前山さんは、5月6日から自身のYouTubeチャンネルで「無職になった前山剛久、タイミーで働く。」と題した動画シリーズを公開している。

第1話では過去のバイト経験を「大学生の時は飲食やってた。その後は俳優やってたからバイトしてへんくて、夜やる前は、スーパーやっててん」と明かしながら、タイミーでスーパーに応募。第2話では店が決まったといい、「マジで嬉しいねんけど」としていた。

今回公開されたのは「初出勤でアンチ遭遇！？」とする第3話。仕事を終えた前山さんは「ちょっとな...色々あったわ」と疲れた様子で切り出し、店では品出しや商品を棚の手前に寄せる前陳、レジを任されたと報告した。

前山さんはうつむくと、他の従業員について「まぁ良い人やった。まぁやけど、なんていうかな」と口ごもりつつ、

「（従業員の1人が）多分やけど俺のこと知ってるっぽくて、挨拶したけど、軽く無視じゃないけど...。仕事の事とか『どこに物ありますか？』とか聞いても『はい...』みたいな」

と振り返った。「そういう人がおって、ちょっとそれの疲れは結構あるかな」としている。

「仕事はひと通りできたし、良い環境ではあった」

カメラマンが「それは前ちゃんの事を知ってるから？」と尋ねると、前山さんは「分からんで！もしかしたらって予想にはなるけど」といい、

「でも仕事はひと通りできたし、良い環境ではあったから、『また来てねー』とも偉い人が言ってくれたから。応募もまた増やしたから、一旦そこで続けようかなと思ってる」

と説明した。「社会復帰成功やけど、ちょっと課題ありって感じかな。仲良くなれたらいいけどな」とも感想を述べている。