女優の山本千尋が１４日、都内で舞台「キングダム２―継承―」（東京建物Ｂｒｉｌｌｉａ ＨＡＬＬ、８〜９月）の製作発表に三浦宏規、高野洸（あきら）、山口祐一郎らと出席した。

人気漫画「キングダム」の舞台第２弾。２０２３年に上演した初演の続編。剣術を極めた暗殺一族の末裔、美しく強き剣士の羌カイ役として今作から出演する山本は「中国武術を幼少期から習ってきました。この舞台が終わったら当分、動けなくなってもいい、というくらい、たくさん動きたい」と意欲を見せた。

激しいアクションが魅力。「ものすごい熱量の舞台。（殺陣の攻撃が）当たってもへこたれない体作りはしていますので、一公演ずつ違う舞台にしたい。舞台でしか見られない『キングダム』を見届けてください」と呼びかけた。

三浦と高野が初演から引き続きダブルキャストで主人公・信を演じ、大将軍・王騎が、激しい戦いの中で壮絶な死を遂げる物語を描く。「ミュージカルの帝王」として名高い山口が王騎を演じる。地方公演は９月に大阪・新歌舞伎座、１０月に福岡・博多座で上演する。