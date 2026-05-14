１４日の香港マーケットは、主要９０銘柄で構成されるハンセン指数が前日比０．６０ポイント（０．００％）高の２６３８９．０４イントと小幅ながら続伸する一方、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）は１７．７５ポイント（０．２０％）安の８８５８．６３ポイントと５日続落した。売買代金は３０６７億１９０万香港ドル（約６兆１８３１億円）に拡大している（１３日は２７７７億７０７０万香港ドル）。 米中首脳会談の動向をにらみながら方向感を欠く流れ。トランプ米大統領と中国の習近平・国家主席の会談は１４日午前に始まり、約２時間１５分、予定を４０分以上超過して初日を終了した。協議は１５日も行われる予定で、通商問題に関しては、報復関税の休戦状態を維持し、さらに緩和されることも期待されているが、ひとまず、様子見のスタンスが強まった。米中の通商関係が改善するとの見方で指数は高く推移していたが、引けにかけて上げ幅を削った。各報道によると、習氏は「安定した米中関係の構築で合意した」と述べ、トランプ氏は「米中関係はこれまで以上に良好になる」などと語っている。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、新興ＥＶ（電気自動車）メーカーの理想汽車（２０１５／ＨＫ）が４．３％高、中国電子商取引（ＥＣ）最大手の阿里巴巴集団ＨＤ（アリババ・グループ・ホールディング：９９８８／ＨＫ）が３．８％高、コンテナ海運大手の東方海外（３１６／ＨＫ）が３．４％高と上げが目立った。アリババが発表した２６年３月通期決算は１８％減益とさえなかったが、これを嫌気する売りはみられていない。人工知能（ＡＩ）分野などの成長が着目された。

セクター別では、香港不動産が総じて高い。新鴻基地産発展（１６／ＨＫ）が２．７％、長江実業集団（１１１３／ＨＫ）が２．０％、恒基兆業地産（１２／ＨＫ）が１．９％、領展房地産投資信託基金（８２３／ＨＫ）が１．３％ずつ上昇した。

ＥＶの一角やライダー（ＬｉＤＡＲ）の銘柄も物色される。理想汽車のほか、蔚来集団（９８６６／ＨＫ）が３．４％高、嵐図汽車科技（７４８９／ＨＫ）が１．３％高、図達通（２６６５／ＨＫ）が１７．９％高、速騰聚創科技（２４９８／ＨＫ）が８．８％高、禾賽科技（２５２５／ＨＫ）が５．０％高で引けた。

半面、非鉄・産金セクターは安い。新疆新キン鉱業（３８３３／ＨＫ）が６．６％、洛陽モリブデン集団（３９９３／ＨＫ）が３．４％、江西銅業（３５８／ＨＫ）が２．７％、招金鉱業（１８１８／ＨＫ）が１０．４％、霊宝黄金（３３３０／ＨＫ）が５．５％、紫金鉱業集団（２８９９／ＨＫ）が４．１％ずつ下落した。

医薬セクターもさえない。江蘇恒瑞医薬（１２７６／ＨＫ）が３．６％安、三生製薬（１５３０／ＨＫ）が３．３％安、康希諾生物（６１８５／ＨＫ）が３．１％安、勁方医薬科技（上海）（２５９５／ＨＫ）が２．１％安で取引を終えた。

本土マーケットは反落。主要指標の上海総合指数は、前日比１．５２％安の４１７７．９２ポイントで取引を終了した。軍需産業が安い。不動産、医薬、素材、ハイテク、自動車、公益、空運、保険・証券なども売られた。半面、銀行は高い。エネルギー、海運、酒造も買われた。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）