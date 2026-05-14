大同生命SVリーグの男子チャンピオンシップ決勝が、あす15日から横浜アリーナで行われる。

準決勝から勝ち上がってきたサントリーと大阪ブルテオンが14日、試合会場で前日調整。同日に会見も行われ、レギュラーシーズン1位のサントリーからオリビエ・キャットHCと高橋藍主将、同2位の大阪ブルテオンからトーマス・ペッテリ・サムエルボHCと西田有志主将が出席した。

日本代表の高橋藍は今季限りでサントリーを退団することが既に発表されている。チームにとっての2連覇が懸かる決勝に向け、言葉に力を込めた。

「自分自身の集大成にもなるので、最後、みんなと笑って終わるという形が本当にベスト。今シーズン、自分自身もこのチームに支えられてきた。本当にたくさんの方々に支えてもらって、今の自分自身がいる。その恩返しというところでも、やっぱり自分自身が優勝に貢献したい。このチームを勝たせることが、凄く大事にしているポイント。もちろんこれからの自分の人生もありますけど、このチームで最後にみんなで優勝したいというのもそうだし、ここで優勝して、自分自身の成長につなげていきたいなと思っている。自分自身のバレーボール人生の一つのポイントとして、しっかりと優勝して、次のステップにつなげていきたい」

決勝は先に2勝を挙げた方が優勝となる。