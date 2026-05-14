カンニング竹山隆範（55）が14日、TBS系「ゴゴスマ」（月〜金曜午後1時55分）に生出演。69歳の女性がバールで殴られて死亡した強盗殺人事件についてコメントした。

MC石井亮次が、3人が死傷した栃木で発生した強盗殺人事件について速報した。14日午前9時30分ごろ、栃木県上三川町の民家に複数人がバールのようなもので住人を次々に殴って、69歳の女性が死亡したと伝えた。警察は現場付近で若い男1人を確保した。警察は強盗傷害事件として捜査している。

防犯カメラにはバールを持った黒装束の男の映像が残されていた。石井から「この町ではおそらく目立つ格好なんでしょうね、竹山さん、朝午前中、9時半ですからね」と意見を求められた竹山は「こういう格好の集団がいたら違和感がありますけど、まだいろいろ分からないことがいっぱいありますけど、これがもし闇バイトの問題で、若者たちがやってるんだったら、今までそういう犯罪って、調べてみたら借金していて、お金がない、って、お金ほしさにやってるわけじゃないですか、過去の例で比べても、死亡でなくなったら無期懲役の判決くらった例もあるわけで、この辺の情報とか、気付いてない子たちがまだいっぱいいると思うんですよね」と話した。

さらに「だから本当はそこまでしないといけないと思うかもしれないけど、メディア側もその子たちが触れるような、ネットとかSNSとか、その子たちが支持してる人気者とか、そういう子たちにいかに犯罪をしたら、こういうことになるんだよとか、将来的には、こういうことになるんだよとか、やっていかないと、あまりにも想像力がなさすぎるといいますか、次から次に信じられない事件が起こるから、もっともっと分かりやすく伝えていかないと、またやるかもしれないですね」と、事件の伝え方について私見を述べた。