【退魔師転生 ～過酷なエロゲ世界でキツネ顔の関西弁な性悪男はどないすりゃええですか？～】 5月14日連載開始

【拡大画像へ】

マイクロマガジン社は、月刊Webコミック誌「コミックライド アドバンス」やライコミで、漫画・稲重永丸氏、原作・小宮地千々氏、キャラクター原案・七原冬雪氏による「退魔師転生 ～過酷なエロゲ世界でキツネ顔の関西弁な性悪男はどないすりゃええですか？～」の連載を5月14日に開始した。

原作はGCノベルズの同名和風バトルファンタジー。関西最強ゲス男の孤独で救いのない、しかし時々ハーレム三昧な戦いが始まる。

□ライコミの連載ページ

【あらすじ】

時は「礼和」――あやかしと退魔師が死闘を繰り広げる日本にて、退魔師の名門・葛道家の当主代行、

葛道直志は自分が転生者と気づく。

しかもあやかしが跋扈するこの世界は、現代伝奇風ハード系エロゲの世界だった。

これまでの仲間に対する罵詈雑言を鑑みると、かませ役で地獄行きの未来は必至！

運命を変えるため！ そして助けを求める美女たちのために！！

関西最強ゲス男の孤独で救いのない、でも時々ハーレム三昧な闘いが始まる。