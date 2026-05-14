ローソンストア100で「ブルガリアのむヨーグルト」など″1個買うと1個もらえる″企画実施中！5月13日開始の対象商品まとめ。

ローソンストア100各店では、対象商品をひとつ買うとひとつもらえるお得なキャンペーンが2026年5月13日から開催中です。

5月12日から始まった"1個買うと1個もらえる"キャンペーンは以下の通り。

・ファミリーマート

・セブン-イレブン

・ミニストップ

・ローソン

ストック買いにぴったりのトイレットペーパー無料券も

1つめの対象商品は、明治「ブルガリアのむヨーグルト LB81 ONE SHOT」（120g）です。

1本購入すると、「ブルガリアのむヨーグルト ブルーベリー風味LB81 ONE SHOT」「ブルガリアのむヨーグルト ストロベリー風味LB81 ONE SHOT」（各120g）のどちらか1本と引き換えられる無料券がもらえます。

2つめの対象商品は、「タリーズ バリスタブラック」（390ml）。

1本購入すると、「タリーズ キリマンジャロブラック」（390ml）1本と引き換えられる無料券がもらえます。

上記2つのクーポン発券期間は5月19日まで、引換期間は5月13日から26日までです。

3つめの対象商品は、日本製紙クレシア「スコッティフラワーパック 3倍長持ち 4ロールダブル」。

1個購入すると、「スコッティフラワーパック 3倍長持ち 1ロールダブル」1個と引き換えられる無料券がもらえます。

クーポン発券期間は5月26日まで。引換期間は5月13日から6月2日までです。

対象商品によって発券・引換期間が異なるのでご注意を。

対象店舗はローソンストア100で、ローソンやナチュラルローソンは対象外です。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部

Written by: 加藤みずほ