リトルなでしこがファイナル進出！ 栗田の２発＆大田の強烈ミドルなど豪州に４−０快勝！【U-17女子アジア杯】
白井貞義監督が率いるU-17日本女子代表は現地５月14日、中国で開催されているU-17女子アジアカップの準決勝でオーストラリアと対戦した。
グループステージでも対戦し、５−０で勝利している相手に対し、立ち上がりから積極的に攻撃を仕掛けるリトルなでしこは３分、山路真白のCKが相手DFシャーロット・ブラッドショーのオウンゴールを誘い、幸先良く先制する。
その後も押し込む展開が続くなか、24分に追加点を奪取。山路の正確なFKに栗田七海が左足で上手く合わせて、ゴールに流し込んだ。
さらに38分、竹田美佐也の左サイドからのクロスに反応した栗田がヘディングシュートを流し込む。このまま３点リードで前半を終える。
後半に入っても攻撃の手を緩めない日本。ポゼッションで優位に立ち、両サイドからのクロスを多用し、相手ゴールに迫る。
74分には、田中愛純香のパスをペナルティアーク付近で受けた大田ありすが右足一閃。強烈なミドルシュートをゴール左隅に突き刺し、さらにリードを広げた。
終始、主導権を握った日本が、このまま４―０で勝利し、ファイナルに駒を進めた。17日に行なわれる決勝戦では、中国対北朝鮮の勝者と激突する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長谷川唯のダブルピース、猶本光の決めカット、熊谷紗希のキラキラネイル...なでしこジャパンFIFA公式ポートレートギャラリー
グループステージでも対戦し、５−０で勝利している相手に対し、立ち上がりから積極的に攻撃を仕掛けるリトルなでしこは３分、山路真白のCKが相手DFシャーロット・ブラッドショーのオウンゴールを誘い、幸先良く先制する。
その後も押し込む展開が続くなか、24分に追加点を奪取。山路の正確なFKに栗田七海が左足で上手く合わせて、ゴールに流し込んだ。
後半に入っても攻撃の手を緩めない日本。ポゼッションで優位に立ち、両サイドからのクロスを多用し、相手ゴールに迫る。
74分には、田中愛純香のパスをペナルティアーク付近で受けた大田ありすが右足一閃。強烈なミドルシュートをゴール左隅に突き刺し、さらにリードを広げた。
終始、主導権を握った日本が、このまま４―０で勝利し、ファイナルに駒を進めた。17日に行なわれる決勝戦では、中国対北朝鮮の勝者と激突する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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