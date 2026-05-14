「驚かされた」久保建英の早期交代にソシエダ番記者が疑問符「タケは際立った輝きを放っていた」【現地発】

「驚かされた」久保建英の早期交代にソシエダ番記者が疑問符「タケは際立った輝きを放っていた」【現地発】