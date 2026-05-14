timelesz新曲「消えない花火」リリース決定！出会いの奇跡を花火になぞらえたポップバラード

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timeleszが、新体制2作目となるCDシングル「消えない花火」を、7月29日にリリースすることが決定。併せて新ビジュアルと全ジャケット写真も解禁となった。

■特典映像はMVにメイキング、バラエティ企画など充実の内容に

「消えない花火」は、新体制timeleszのシングルとしては初のポップバラード。出会いの奇跡を花火になぞらえた美しくも儚いメロディと歌詞が特徴で、“花火は消えゆくものだが、共に過ごした想い出は心の中に生き続ける”というテーマも内包したエモーショナルなラブソングになっている。

ジャケット写真もそんな楽曲の世界観に沿って、温かくもどこか儚さを感じるビジュアルとなっており、これまでのtimeleszとは異なる表情も感じられる仕上がりになっているのがポイントだ。

また、特典映像に関しては今作も充実した収録内容になっている。「消えない花火」のMVをはじめ、メイキング映像類や恒例のバラエティ映像を2種収録予定など、盛りだくさんな内容にも注目だ。

そして、5月16日の愛知公演よりスタートする全国アリーナツアーの会場でのみ販売される「ツアー会場限定盤」の発売も決定。こちらのパッケージはLPサイズ仕様になっており、大きなサイズのビジュアルでtimeleszを堪能できる。各会場での「ツアー会場限定盤」の予約方法の詳細はオフィシャルサイトで確認しよう。

その他、収録内容や初回限定盤A・初回限定盤B・通常盤の3形態同時予約購入特典をはじめとした特典の詳細は順次解禁される予定となっている。

■リリース情報

2026.07.29 ON SALE

SINGLE「消えない花火」

■関連リンク

timelesz OFFICIAL SITE

https://ovtp.jp/

https://starto.jp/s/p/artist/24