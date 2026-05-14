「日経225ミニ」手口情報（14日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、6月限13万9914枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月14日の日経225ミニ期近（2026年6月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の13万9914枚だった。
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 139914( 139914)
ソシエテジェネラル証券 87377( 87377)
バークレイズ証券 31993( 31993)
SBI証券 57062( 26332)
楽天証券 45128( 22244)
松井証券 17701( 17701)
ビーオブエー証券 6942( 6942)
日産証券 6671( 6671)
サスケハナ・ホンコン 6044( 6044)
三菱UFJeスマート 9100( 5680)
JPモルガン証券 4669( 4669)
マネックス証券 3214( 3214)
ゴールドマン証券 2288( 2252)
モルガンMUFG証券 1343( 1339)
インタラクティブ証券 1016( 1016)
岩井コスモ証券 1008( 1008)
みずほ証券 963( 963)
フィリップ証券 901( 901)
BNPパリバ証券 648( 648)
野村証券 421( 421)
◯2026年7月限（特別清算日：7月10日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 847( 847)
ソシエテジェネラル証券 700( 700)
バークレイズ証券 482( 482)
松井証券 73( 73)
フィリップ証券 70( 70)
SBI証券 156( 60)
マネックス証券 57( 57)
三菱UFJeスマート 69( 55)
楽天証券 45( 29)
JPモルガン証券 19( 19)
ドイツ証券 13( 13)
日産証券 11( 11)
◯2026年8月限（特別清算日：8月14日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 18( 18)
ソシエテジェネラル証券 13( 13)
SBI証券 17( 11)
ドイツ証券 5( 5)
JPモルガン証券 4( 4)
フィリップ証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 3( 1)
楽天証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 139914( 139914)
ソシエテジェネラル証券 87377( 87377)
バークレイズ証券 31993( 31993)
SBI証券 57062( 26332)
楽天証券 45128( 22244)
松井証券 17701( 17701)
ビーオブエー証券 6942( 6942)
日産証券 6671( 6671)
サスケハナ・ホンコン 6044( 6044)
三菱UFJeスマート 9100( 5680)
JPモルガン証券 4669( 4669)
マネックス証券 3214( 3214)
ゴールドマン証券 2288( 2252)
モルガンMUFG証券 1343( 1339)
インタラクティブ証券 1016( 1016)
岩井コスモ証券 1008( 1008)
みずほ証券 963( 963)
フィリップ証券 901( 901)
BNPパリバ証券 648( 648)
野村証券 421( 421)
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 847( 847)
ソシエテジェネラル証券 700( 700)
バークレイズ証券 482( 482)
松井証券 73( 73)
フィリップ証券 70( 70)
SBI証券 156( 60)
マネックス証券 57( 57)
三菱UFJeスマート 69( 55)
楽天証券 45( 29)
JPモルガン証券 19( 19)
ドイツ証券 13( 13)
日産証券 11( 11)
◯2026年8月限（特別清算日：8月14日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 18( 18)
ソシエテジェネラル証券 13( 13)
SBI証券 17( 11)
ドイツ証券 5( 5)
JPモルガン証券 4( 4)
フィリップ証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 3( 1)
楽天証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース