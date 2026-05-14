「日経225ミニ」手口情報（14日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、6月限16万448枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月14日の日経225ミニ期近（2026年6月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の16万448枚だった。
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 160448( 160448)
ソシエテジェネラル証券 138419( 138419)
バークレイズ証券 55753( 55753)
SBI証券 72647( 34887)
松井証券 22989( 22989)
楽天証券 44831( 22629)
サスケハナ・ホンコン 14608( 14608)
日産証券 12599( 12599)
JPモルガン証券 8527( 8527)
モルガンMUFG証券 7210( 7105)
ゴールドマン証券 6939( 6799)
三菱UFJeスマート 11635( 6191)
ビーオブエー証券 5696( 5696)
マネックス証券 4256( 4256)
BNPパリバ証券 3535( 3535)
広田証券 3521( 3521)
みずほ証券 3246( 3145)
インタラクティブ証券 3001( 3001)
野村証券 2214( 2178)
フィリップ証券 1993( 1993)
◯2026年7月限（特別清算日：7月10日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 3899( 3899)
ABNクリアリン証券 1916( 1916)
バークレイズ証券 1289( 1289)
楽天証券 240( 182)
フィリップ証券 111( 111)
SBI証券 193( 97)
JPモルガン証券 69( 69)
松井証券 63( 63)
マネックス証券 58( 58)
三菱UFJeスマート 56( 34)
ドイツ証券 10( 10)
日産証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯2026年8月限（特別清算日：8月14日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 52( 52)
ソシエテジェネラル証券 50( 50)
フィリップ証券 16( 16)
SBI証券 20( 8)
楽天証券 12( 8)
松井証券 8( 8)
JPモルガン証券 6( 6)
日産証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 10( 2)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 160448( 160448)
ソシエテジェネラル証券 138419( 138419)
バークレイズ証券 55753( 55753)
SBI証券 72647( 34887)
松井証券 22989( 22989)
楽天証券 44831( 22629)
サスケハナ・ホンコン 14608( 14608)
日産証券 12599( 12599)
JPモルガン証券 8527( 8527)
モルガンMUFG証券 7210( 7105)
ゴールドマン証券 6939( 6799)
三菱UFJeスマート 11635( 6191)
ビーオブエー証券 5696( 5696)
マネックス証券 4256( 4256)
BNPパリバ証券 3535( 3535)
広田証券 3521( 3521)
みずほ証券 3246( 3145)
インタラクティブ証券 3001( 3001)
野村証券 2214( 2178)
フィリップ証券 1993( 1993)
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 3899( 3899)
ABNクリアリン証券 1916( 1916)
バークレイズ証券 1289( 1289)
楽天証券 240( 182)
フィリップ証券 111( 111)
SBI証券 193( 97)
JPモルガン証券 69( 69)
松井証券 63( 63)
マネックス証券 58( 58)
三菱UFJeスマート 56( 34)
ドイツ証券 10( 10)
日産証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯2026年8月限（特別清算日：8月14日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 52( 52)
ソシエテジェネラル証券 50( 50)
フィリップ証券 16( 16)
SBI証券 20( 8)
楽天証券 12( 8)
松井証券 8( 8)
JPモルガン証券 6( 6)
日産証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 10( 2)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース