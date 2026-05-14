「日経225先物」手口情報（14日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、6月限5952枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月14日の日経225先物期近（2026年6月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の5952枚だった。
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 5952( 5821)
ソシエテジェネラル証券 3158( 3022)
バークレイズ証券 1129( 1113)
ビーオブエー証券 997( 997)
SBI証券 1602( 700)
モルガンMUFG証券 680( 618)
サスケハナ・ホンコン 570( 570)
JPモルガン証券 544( 536)
松井証券 430( 430)
楽天証券 579( 337)
HSBC証券 314( 314)
ゴールドマン証券 728( 232)
日産証券 178( 178)
マネックス証券 166( 166)
野村証券 189( 149)
UBS証券 86( 86)
三菱UFJeスマート 90( 70)
インタラクティブ証券 68( 68)
フィリップ証券 56( 56)
シティグループ証券 191( 53)
BNPパリバ証券 69( 0)
三菱UFJ証券 16( 0)
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
SBI証券 232( 208)
ABNクリアリン証券 148( 148)
ソシエテジェネラル証券 87( 87)
フィリップ証券 12( 12)
ドイツ証券 8( 8)
松井証券 7( 7)
岩井コスモ証券 6( 6)
三菱UFJeスマート 2( 2)
日産証券 2( 2)
楽天証券 11( 1)
マネックス証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 5952( 5821)
ソシエテジェネラル証券 3158( 3022)
バークレイズ証券 1129( 1113)
ビーオブエー証券 997( 997)
SBI証券 1602( 700)
モルガンMUFG証券 680( 618)
サスケハナ・ホンコン 570( 570)
JPモルガン証券 544( 536)
松井証券 430( 430)
楽天証券 579( 337)
HSBC証券 314( 314)
ゴールドマン証券 728( 232)
日産証券 178( 178)
マネックス証券 166( 166)
野村証券 189( 149)
UBS証券 86( 86)
三菱UFJeスマート 90( 70)
インタラクティブ証券 68( 68)
フィリップ証券 56( 56)
シティグループ証券 191( 53)
BNPパリバ証券 69( 0)
三菱UFJ証券 16( 0)
取引高( 立会内)
SBI証券 232( 208)
ABNクリアリン証券 148( 148)
ソシエテジェネラル証券 87( 87)
フィリップ証券 12( 12)
ドイツ証券 8( 8)
松井証券 7( 7)
岩井コスモ証券 6( 6)
三菱UFJeスマート 2( 2)
日産証券 2( 2)
楽天証券 11( 1)
マネックス証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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