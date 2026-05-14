「日経225先物」手口情報（14日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、6月限1万3171枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月14日の日経225先物期近（2026年6月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万3171枚だった。
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 13171( 11573)
ソシエテジェネラル証券 9029( 7696)
バークレイズ証券 2627( 2593)
サスケハナ・ホンコン 2072( 2072)
SBI証券 2427( 1999)
ゴールドマン証券 2009( 1614)
JPモルガン証券 1353( 1332)
野村証券 4649( 1174)
松井証券 826( 826)
ビーオブエー証券 1441( 789)
日産証券 792( 784)
三菱UFJ証券 686( 685)
モルガンMUFG証券 792( 624)
BNPパリバ証券 813( 611)
楽天証券 911( 609)
みずほ証券 850( 419)
インタラクティブ証券 389( 389)
シティグループ証券 1669( 369)
UBS証券 619( 317)
大和証券 426( 299)
HSBC証券 372( 0)
三菱UFJeスマート 74( 0)
SMBC日興証券 1( 0)
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 955( 355)
SBI証券 283( 273)
ABNクリアリン証券 1078( 53)
松井証券 17( 17)
日産証券 9( 9)
三菱UFJeスマート 7( 7)
楽天証券 25( 7)
ドイツ証券 7( 7)
岩井コスモ証券 6( 6)
フィリップ証券 5( 5)
バークレイズ証券 5( 5)
マネックス証券 4( 4)
モルガンMUFG証券 27( 2)
光世証券 1( 1)
JPモルガン証券 1( 1)
HSBC証券 350( 0)
みずほ証券 250( 0)
UBS証券 100( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 13171( 11573)
ソシエテジェネラル証券 9029( 7696)
バークレイズ証券 2627( 2593)
サスケハナ・ホンコン 2072( 2072)
SBI証券 2427( 1999)
ゴールドマン証券 2009( 1614)
JPモルガン証券 1353( 1332)
野村証券 4649( 1174)
松井証券 826( 826)
ビーオブエー証券 1441( 789)
日産証券 792( 784)
三菱UFJ証券 686( 685)
モルガンMUFG証券 792( 624)
BNPパリバ証券 813( 611)
楽天証券 911( 609)
みずほ証券 850( 419)
インタラクティブ証券 389( 389)
シティグループ証券 1669( 369)
UBS証券 619( 317)
大和証券 426( 299)
HSBC証券 372( 0)
三菱UFJeスマート 74( 0)
SMBC日興証券 1( 0)
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 955( 355)
SBI証券 283( 273)
ABNクリアリン証券 1078( 53)
松井証券 17( 17)
日産証券 9( 9)
三菱UFJeスマート 7( 7)
楽天証券 25( 7)
ドイツ証券 7( 7)
岩井コスモ証券 6( 6)
フィリップ証券 5( 5)
バークレイズ証券 5( 5)
マネックス証券 4( 4)
モルガンMUFG証券 27( 2)
光世証券 1( 1)
JPモルガン証券 1( 1)
HSBC証券 350( 0)
みずほ証券 250( 0)
UBS証券 100( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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