　日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月14日の日経225先物期近（2026年6月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万3171枚だった。

◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　 13171(　 11573)
ソシエテジェネラル証券　　　　9029(　　7696)
バークレイズ証券　　　　　　　2627(　　2593)
サスケハナ・ホンコン　　　　　2072(　　2072)
SBI証券　　　　　　　 　　　　2427(　　1999)
ゴールドマン証券　　　　　　　2009(　　1614)
JPモルガン証券　　　　　　　　1353(　　1332)
野村証券　　　　　　　　　　　4649(　　1174)
松井証券　　　　　　　　　　　 826(　　 826)
ビーオブエー証券　　　　　　　1441(　　 789)
日産証券　　　　　　　　　　　 792(　　 784)
三菱UFJ証券　　　　　 　　　　 686(　　 685)
モルガンMUFG証券　　　　　　　 792(　　 624)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　 813(　　 611)
楽天証券　　　　　　　　　　　 911(　　 609)
みずほ証券　　　　　　　　　　 850(　　 419)
インタラクティブ証券　　　　　 389(　　 389)
シティグループ証券　　　　　　1669(　　 369)
UBS証券　　　　　　　 　　　　 619(　　 317)
大和証券　　　　　　　　　　　 426(　　 299)
HSBC証券　　　　　　　　　　　 372(　　　 0)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　74(　　　 0)
SMBC日興証券　　　　　　　　　　 1(　　　 0)

◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
ソシエテジェネラル証券　　　　 955(　　 355)
SBI証券　　　　　　　 　　　　 283(　　 273)
ABNクリアリン証券　　 　　　　1078(　　　53)
松井証券　　　　　　　　　　　　17(　　　17)
日産証券　　　　　　　　　　　　 9(　　　 9)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 7(　　　 7)
楽天証券　　　　　　　　　　　　25(　　　 7)
ドイツ証券　　　　　　　　　　　 7(　　　 7)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 6(　　　 6)
フィリップ証券　　　　　　　　　 5(　　　 5)
バークレイズ証券　　　　　　　　 5(　　　 5)
マネックス証券　　　　　　　　　 4(　　　 4)
モルガンMUFG証券　　　　　　　　27(　　　 2)
光世証券　　　　　　　　　　　　 1(　　　 1)
JPモルガン証券　　　　　　　　　 1(　　　 1)
HSBC証券　　　　　　　　　　　 350(　　　 0)
みずほ証券　　　　　　　　　　 250(　　　 0)
UBS証券　　　　　　　 　　　　 100(　　　 0)

※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース