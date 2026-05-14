ドジャースの大谷翔平投手（３１）は１３日（日本時間１４日）、本拠地ロサンゼルスでのジャイアンツ戦に投手専念で先発登板し、７回４安打無失点の快投で３勝目（２敗）を挙げた。８奪三振の快投で最速は今季最速タイの１０１マイル（約１６２・５キロ）を計測。防御率はメジャートップの０・８２となった。

降板前の７回一死からウィリー・アダメス内野手（３０）、マッド・チャップマン内野手（３３）に連打を許して一死一、二塁のピンチを背負った。続くドルー・ギルバート外野手（２５）を中飛に打ち取ったが、二走のアダメスは帰塁せず、三塁へ向かってスタート。中堅から二塁へボールが送られ、想定外のダブルプレーで大谷はピンチを切り抜けた。

結果的に大谷を救う痛恨の走塁ミスを犯したアダメスは試合後、現地メディアに「アウトの数を見失ってしまったんです」と正直に告白。「読みも間違っていました。もちろん、試合であってはならないミスです。試合でこれほど恥ずかしい思いをしたことはありません。あんなミスは絶対にしてはいけないと分かっています。私のミスです。私の責任です」とうなだれた。

ミスを犯す直前、二塁上で相手遊撃手のムーキー・ベッツ内野手（３３）と雑談を交わしていた。集中力に問題があったという指摘もあるが「いつもそうしているんです。もしそれが原因なら、２日に１回はミスをしていることになります」とメンタル面への影響は否定し「完全に私のミスです。あってはならないことです。言い訳はできません」と猛省した。

一方、トニー・ビデロ監督（４７）は「彼はいつも集中力が高い。常にハイテンションでアグレッシブにプレーする。だから、それが今回のミスに影響したかどうかは分からないが、明らかに読み間違いだったのだろう」と語った。アダメスは４３戦中４２試合に先発出場しており、ドジャースとの４戦目が行われる１４日（同１５日）は休養を検討しているとも述べた。