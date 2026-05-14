全国のママさん必見！【ワークマン】の「進化系マザーズバッグ」がスゴい、、！

子供連れでのお出かけは荷物が多くなりがち。そんな子育て中のママを手助けしてくれそうな「マザーズバッグ」を【ワークマン】で発見しました。今回は、オールシーズン対応できる、保温・保冷機能付きのリュックをご紹介します。気温が上がるこれからの時季は特に大活躍するはず。その魅力を詳しくレポート。

相棒にしたい！ 子育て世代の救世主リュック

【ワークマン】「パカッと開く！ 保冷保温パントリー軽量マザーズリュック」\3,990（税込）

「大人気のマザーズリュックが進化してリニューアル」（公式オンラインストアより）とブランドも推すこちらのリュックは、前面ポケットに保冷・保温ができるスペースが付いているのが特徴です。このスペースには保冷剤入れにちょうどいいメッシュポケットやボトルホルダー、ネッククーラーなどを収納できるスナップボタン付きのミニループも装備。メイン収納内、フロント、サイドにまで複数のポケットが配されているので、細かい荷物の収納にも便利です。

小さいのに優秀！ ワンショルダーにもなる2WAYリュック

【ワークマン】「親子でシェアできる！ 保冷保温パントリーぷちマザーズリュック」\2,900（税込）

こちらは、メイン収納一室まるごと、保冷・保温仕様になっているリュック。お弁当や飲み物を入れてお出かけしたいときにぴったりです。大きさは縦約27cm × 横約20cm × 幅約12cmのコンパクトサイズ。親子で兼用できる大きさながら、容量約8Lとしっかり収納できるのも魅力です。肩紐にファスナーがついているので、開ければリュックとして背負えて、閉めればワンショルダーに変身。シーンに合わせて使い分けられる2WAY仕様なのも嬉しいポイントです。

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：伊村 真奈

ファッション記事執筆をメインに、FTN草創期からライターとして活動。自身も洋服をこよなく愛し、誰でもが気軽にオシャレを楽しめる記事コンテンツ制作に情熱を燃やし、大人のためのファッション情報をリサーチ & 収集。FTNを中心に執筆中。