ジャック・ニコルソン(89)が、俳優活動への復帰を検討し始めたと言われている。2010年の「幸せの始まりは」を最後に映画に出演していないジャック。再び演技をすることはないのではないかとみられていた。しかし、親しい関係者によると、ついに復帰を視野に入れ始めたのだという。



【写真】「シャイニング」で主演したジャック・ニコルソン

ある関係者はRadarOnline.comに、ジャックの親しい人たちが最後の作品として何気なく背中を押してきたと明かしている。「彼のハリウッドエージェントや友人たちの多くが、最後の晴れ舞台として、新作に出演してもらおうと努力してきました」「彼はまだやれるとみんなが感じているのです」



来年の4月には90歳を迎えるジャックだが、徐々にその気になってきているそうで、「最近、ジャックもそのアイデアに前向きになってきているようなんです」「以前のような元気はありませんので、夜遅くまでの撮影や早朝の集合は厳しいですが、親しい仲間たちは彼が現場で見事にやってくれるだろうと感じています」と関係者は続けた。



（BANG Media International／よろず～ニュース）