timelesz、新曲「消えない花火」7・29リリース 新ビジュアル＆ジャケット写真、詳細が公開
8人組グループ・timeleszが、7月29日に新曲「消えない花火」をリリースすることが決定した。このほど新ビジュアル＆ジャケット写真も解禁された。
【写真】8人が凛とした表情でたたずむ新アーティスト写真
「消えない花火」は新体制timeleszのシングルとしては初のポップバラード。出会いの奇跡を花火になぞらえた美しくも儚（はかな）いメロディと歌詞が特徴で、“花火は消えゆくものだが、共に過ごした想い出は心の中に生き続ける”というテーマも内包したエモーショナルなラブソングになっている。
ジャケット写真もそんな楽曲の世界観に沿って、温かくもどこか儚さを感じるビジュアルとなっており、これまでのtimeleszとは異なる表情も感じられる仕上がりになっているのがポイントだ。
また、特典映像に関しては今作も充実した収録内容に。「消えない花火」のMusic Videoをはじめ、メイキング映像類や恒例のバラエティ映像を2種収録予定など、盛りだくさんな内容となる。
そして、16日の愛知公演よりスタートする全国アリーナツアーの会場でのみ販売される「ツアー会場限定盤」の発売も決定。こちらのパッケージはLPサイズ仕様になっており、大きなサイズのビジュアルでtimeleszを堪能できる商品になっている。各会場での「ツアー会場限定盤」の予約方法の詳細はオフィシャルサイトにて。
そのほか、収録内容や「初回限定盤A・初回限定盤B・通常盤」の3形態同時予約購入特典をはじめとした特典の詳細は順次解禁される予定となっている。
■初回限定盤A
【CD＋Blu-ray／DVD】1650円（税込）
■CD
M1.消えない花火
M2.カップリングA（全形態共通）
M3.カップリングB
M4.カップリングB -Inst-
■Blu-ray／DVD
・「消えない花火」 Music Video
・Making of 「消えない花火」
・Behind of Jacket Shooting
■封入特典
・オリジナルトレーディングカード ver.A (2枚：集合1種＋両面ソロ絵柄4種のうち1種ランダム封入)
・シリアルコード入りプレイリストカード
■初回限定盤B
【CD＋Blu-ray／DVD】1650円（税込）
■CD
M1.消えない花火
M2.カップリングA（全形態共通）
M3.カップリングC
M4.カップリングC -Inst-
■Blu-ray／DVD
・スペシャルバラエティ映像（1）（仮）
■封入特典
・オリジナルトレーディングカード ver.B (2枚：集合1種＋両面ソロ絵柄４種のうち1種ランダム封入)
・シリアルコード入りプレイリストカード
■通常盤
【CD ONLY】1320円（税込）
■CD
M1.消えない花火
M2.カップリングA（全形態共通）
M3.カップリングD
M4.カップリングE
M5.消えない花火 -Inst-
M6.カップリングA -Inst-
M7.カップリングD -Inst-
M8.カップリングE -Inst-
■初回仕様封入特典
・オリジナルトレーディングカード ver.C (2枚：集合1種＋両面ソロ絵柄４種のうち1種ランダム封入)
・シリアルコード入りプレイリストカード
■UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤 [受注生産限定商品]
【CD＋Blu-ray／DVD】1540円（税込）
■CD
M1.消えない花火
M2.カップリングA（全形態共通）
■Blu-ray／DVD
・スペシャルバラエティ映像（2）（仮）
■封入特典
・24P 歌詞ブックレット
・オリジナルトレーディングカード ver.D（2枚：集合1種＋両面ソロ絵柄4種のうち1種ランダム封入）
・シリアルコード入りプレイリストカード
予約受付期限：2026年6月11日（木）午後11：59まで
■ツアー会場限定盤
【CD ONLY】1390円（税込）
■CD
M1.消えない花火
■封入特典
・LPサイズビジュアルフォト（両面印刷ソロビジュアル×4種）
・シリアルコード入りプレイリストカード
■仕様
LPサイズ紙ジャケット仕様
※ツアー会場限定盤は「We're timelesz LIVE TOUR 2026 episode 2 MOMENTUM」各会場、公演当日会場周辺にて、スマートフォン端末から専用サイトにて予約可。
※3形態同時予約購入特典は後日詳細発表
※3形態同時予約購入の対象は、「初回限定盤A（CD＋Blu-ray）＆初回限定盤B（CD＋Blu-ray）＆通常盤」もしくは「初回限定盤A（CD＋DVD）＆初回限定盤B（CD＋DVD）＆通常盤」のいずれか。
【写真】8人が凛とした表情でたたずむ新アーティスト写真
「消えない花火」は新体制timeleszのシングルとしては初のポップバラード。出会いの奇跡を花火になぞらえた美しくも儚（はかな）いメロディと歌詞が特徴で、“花火は消えゆくものだが、共に過ごした想い出は心の中に生き続ける”というテーマも内包したエモーショナルなラブソングになっている。
また、特典映像に関しては今作も充実した収録内容に。「消えない花火」のMusic Videoをはじめ、メイキング映像類や恒例のバラエティ映像を2種収録予定など、盛りだくさんな内容となる。
そして、16日の愛知公演よりスタートする全国アリーナツアーの会場でのみ販売される「ツアー会場限定盤」の発売も決定。こちらのパッケージはLPサイズ仕様になっており、大きなサイズのビジュアルでtimeleszを堪能できる商品になっている。各会場での「ツアー会場限定盤」の予約方法の詳細はオフィシャルサイトにて。
そのほか、収録内容や「初回限定盤A・初回限定盤B・通常盤」の3形態同時予約購入特典をはじめとした特典の詳細は順次解禁される予定となっている。
■初回限定盤A
【CD＋Blu-ray／DVD】1650円（税込）
■CD
M1.消えない花火
M2.カップリングA（全形態共通）
M3.カップリングB
M4.カップリングB -Inst-
■Blu-ray／DVD
・「消えない花火」 Music Video
・Making of 「消えない花火」
・Behind of Jacket Shooting
■封入特典
・オリジナルトレーディングカード ver.A (2枚：集合1種＋両面ソロ絵柄4種のうち1種ランダム封入)
・シリアルコード入りプレイリストカード
■初回限定盤B
【CD＋Blu-ray／DVD】1650円（税込）
■CD
M1.消えない花火
M2.カップリングA（全形態共通）
M3.カップリングC
M4.カップリングC -Inst-
■Blu-ray／DVD
・スペシャルバラエティ映像（1）（仮）
■封入特典
・オリジナルトレーディングカード ver.B (2枚：集合1種＋両面ソロ絵柄４種のうち1種ランダム封入)
・シリアルコード入りプレイリストカード
■通常盤
【CD ONLY】1320円（税込）
■CD
M1.消えない花火
M2.カップリングA（全形態共通）
M3.カップリングD
M4.カップリングE
M5.消えない花火 -Inst-
M6.カップリングA -Inst-
M7.カップリングD -Inst-
M8.カップリングE -Inst-
■初回仕様封入特典
・オリジナルトレーディングカード ver.C (2枚：集合1種＋両面ソロ絵柄４種のうち1種ランダム封入)
・シリアルコード入りプレイリストカード
■UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤 [受注生産限定商品]
【CD＋Blu-ray／DVD】1540円（税込）
■CD
M1.消えない花火
M2.カップリングA（全形態共通）
■Blu-ray／DVD
・スペシャルバラエティ映像（2）（仮）
■封入特典
・24P 歌詞ブックレット
・オリジナルトレーディングカード ver.D（2枚：集合1種＋両面ソロ絵柄4種のうち1種ランダム封入）
・シリアルコード入りプレイリストカード
予約受付期限：2026年6月11日（木）午後11：59まで
■ツアー会場限定盤
【CD ONLY】1390円（税込）
■CD
M1.消えない花火
■封入特典
・LPサイズビジュアルフォト（両面印刷ソロビジュアル×4種）
・シリアルコード入りプレイリストカード
■仕様
LPサイズ紙ジャケット仕様
※ツアー会場限定盤は「We're timelesz LIVE TOUR 2026 episode 2 MOMENTUM」各会場、公演当日会場周辺にて、スマートフォン端末から専用サイトにて予約可。
※3形態同時予約購入特典は後日詳細発表
※3形態同時予約購入の対象は、「初回限定盤A（CD＋Blu-ray）＆初回限定盤B（CD＋Blu-ray）＆通常盤」もしくは「初回限定盤A（CD＋DVD）＆初回限定盤B（CD＋DVD）＆通常盤」のいずれか。