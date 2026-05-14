◆第２１回ヴィクトリアマイル・Ｇ１（５月１７日、東京競馬場・芝１６００メートル）

重めの印を打つことは、早い段階で決めていた。ニシノティアモ（牝５歳、美浦・上原佑紀厩舎、父ドゥラメンテ）陣営にとっては、今回の女王決定戦は待ちわびた舞台になる。

ここを意識したのは、牡馬を倒して重賞を制した２走前の福島記念ではない。その前の甲斐路Ｓ（３勝クラス、東京・芝１８００メートル）を１馬身３／４差で完勝した時だった。上原佑調教師が「早い段階でヴィクトリアマイルを目標にしていた。甲斐路Ｓの内容が強かったので」と言えば、津村明秀騎手も「３勝クラスがすごく強い内容。その時から行きたいと思っていた」と口をそろえる。重賞未勝利の身でＧ１をターゲットにした事実が、実力と舞台適性を高く評価していることを表している。

鞍上は２４年の当レースで人馬ともＧ１初制覇を決めたテンハッピーローズについて、前年８月の朱鷺Ｓ（リステッド、新潟・芝１４００メートル）の勝利でヴィクトリアマイルがイメージできたと振り返った。「１年前の夏から意識していた。この馬（ニシノティアモ）は秋の東京でしたが、何となく同じイメージで行けると思います」と、１４番人気で激走した２年前の再現を狙っている。

３頭併せでびっしりと追われた１週前の段階で仕上がりは、ほぼ万全。当週は心身を整えるように気持ち良さそうに脚を伸ばした。「使うごとに良くなって、充実している時だと思います。今なら通用していいと思います」と指揮官の口調も力強い。Ｇ１初勝利とかぶるジョッキーの感覚に、指揮官も認める府中の適性。大目標を前に思い通りに心身も上昇。勝負の気配しかない。（浅子 祐貴）