TCL JAPAN ELECTRONICSは14日、ゲーミングモニター5モデルを発表。次世代OLED+パネルを採用したフラッグシップ31.5型「32X3A」、2,304ゾーン・ローカルディミングのQD-Mini LED採用27型「27C2A Pro」、1,196ゾーン・ローカルディミングのQD-Mini LED 27型「27C2A」と、27型「27P3A」。最大320Hz表示に対応したeスポーツ向け27型「27P2A Pro」をラインナップする。

価格はオープン。14日に編集部がAmazonで確認した価格は以下の通り。

32X3A

次世代OLED+パネル「32X3A」Amazon価格 188,000円 2304ゾーン・ローカルディミングのQD-Mini LED「27C2A Pro」Amazon価格 89,800円 1196ゾーン・ローカルディミングQD-Mini LED「27C2A」Amazon価格 69,801円 1196ゾーン・ローカルディミングQD-Mini LED「27P3A」Amazon価格 59,800円 最大320Hz表示対応eスポーツ向け「27P2A Pro」Amazon価格 59,800円

32X3A

TCL独自の次世代OLED+パネルを採用した、2026年フラッグシップモニター。解像度は3,840×2,160ドット。ピーク輝度1,300cd/m2、DCI-P3 98.5%の広色域、約10.7億色表示に対応。OLEDならではの深い黒表現と高コントラストが楽しめるという。

4K/240Hz、フルHD/480Hzのどちらにも対応。0.03ms(グレー to グレー)の高速応答とAMD FreeSync Premium対応により、ジャンルに応じた滑らかで低遅延なゲームプレイが可能。

スタンド部分に、BANG & OLUFSEN監修の一体型フロントスピーカーを搭載した。専用DSPオーディオチップと、0度前方出音設計により、迫力あるサウンドと高い没入感を実現するという。

スタンド部分にBANG & OLUFSEN監修の一体型フロントスピーカーを搭載

最薄部約6.4mmのスリム設計とフレームレスデザインを採用。アンビエントライトも搭載し、映像への没入感とデスク空間のデザイン性を両立したという。

HDMI 2.1、DisplayPort 2.1、最大90W給電対応USB Type-C、KVM機能を搭載。Matrix-Pure技術、TCLアイケア機能(UL認証取得)、焼き付き対策機能なども備える。

27C2A Pro

27C2A Pro

2,304ゾーン・ローカルディミング対応のQD-Mini LEDバックライトを搭載。解像度は3,840×2,160ドット。最大2,000cd/m2の高輝度表示、DCI-P3 98.5%の広色域、約10.7億色表示に対応。

4K/160HzとフルHD/320Hzを切り替えられるデュアルモードを搭載。Tmoc高精細モーション補正技術とHFS Shoot高速パネル技術により、残像を抑えた滑らかな映像表示が可能。1ms (グレー to グレー)の 高速応答とAMD FreeSync Premiumにも対応する。

90W給電対応USB Type-CやKVM機能を搭載。DCI-P3 98.5％広色域による高い色再現性により、動画編集やデザイン制作など幅広い用途に対応する。

AIシャドウ補正やクロスヘア機能などのゲームアシスト機能に加え、フリッカーフリーやDC調光にも対応。高さ調整・ピボット・スイベル・チルト対応スタンドやRGBアンビエントライトを搭載する。

27C2A Proのスタンド

27C2A

27C2A

1,196ゾーン・ローカルディミング対応のQD-Mini LEDバックライトを搭載。解像度は3,840×2,160ドット。ピーク輝度1,200cd/m2、DisplayHDR 1000対応により、HDR映像の明暗をリアルに描写。さらに、DCI-P3 98.5%広色域と約10.7億色表示に対応する。

4K/160Hz、フルHD/320Hzのデュアルモード対応。1ms (グレー to グレー)高速応答とAMD

FreeSync Premium対応により、ジャンルに応じた滑らかで低遅延なゲームプレイを実現した。

HFS高速パネル技術を採用し、動きの速いシーンでも残像を抑えたクリアな映像表示を実現。PIP/PBP機能やHDMI 2.1対応により、ゲーム機やPCとの幅広い接続環境にも対応する。

高さ調整・ピボット・スイベル・チルト対応スタンドを採用し、プレイスタイルや設置環境に合わせて柔軟に調整可能。さらに、フリッカーフリーや低ブルーライトモードにも対応する。

27C2Aのスタンド

27P3A

27P3A

1,196ゾーンのローカルディミングに対応したQD-Mini LEDバックライトを搭載した、WQHDゲーミングモニター。解像度は2,560×1,440ドット。ピーク輝度1,200cd/m2、DisplayHDR 1000対応により、明るいシーンから暗所表現までリアルなHDR映像を実現。DCI-P3 99%広色域と約10.7億色表示に対応。

最大260Hzの高リフレッシュレート表示と1ms(グレー TO グレー)の高速応答に対応。FPSやバトルロイヤルゲームなど、高速な映像表示が求められるゲームにおいて、滑らかで低遅延なプレイ環境を実現するとのこと。FreeSync Premiumにも対応する。

IPSパネルと高速表示技術を組み合わせることで、広視野角と高速応答を両立。動きの速いシーンでも残像感を抑え、クリアな映像表示を実現。

高さ調整・ピボット・スイベル・チルト対応スタンドを採用する。

27P2A Pro

27P2A Pro

最大320Hzの高リフレッシュレート表示に対応したeスポーツ向けゲーミングモニター。解像度は2,560×1,440ドット。1ms(グレー TO グレー)の高速応答とFreeSync Premium対応により、FPSやバトルロイヤルゲームなど、瞬時の反応が求められるゲームシーンでも滑らかで低遅延な映像表示を実現。

HFS高速パネル技術を採用し、動きの速いシーンでもクリアな映像表示を実現。WQHD解像度に対応し、高精細な映像と高速表示を両立。DisplayHDR 600対応により、ゲーム内の明暗表現やハイライト描写もリアルに再現する。

DCI-P3 95%広色域と約10.7億色表示に対応し、色彩豊かな映像表現を実現。さらに、シャドウ補正やゲームアシスト機能も備えている。

高さ調整・ピボット・スイベル・チルト対応スタンドを採用。フリッカーフリーや低ブルーライトモードにも対応する。

各モデルのスペックシート