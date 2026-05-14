『猫と竜』PV公開でキャラボイス初解禁！追加キャストに種崎敦美、安済知佳、榎木淳弥
アニメ『猫と竜』（7月放送）のピックアップキービジュアル＆PV、追加キャストが発表された。ガリー役は種崎敦美、アンネロッサ役は安済知佳、スタン役は榎木淳弥が務める。
【動画】キャラボイス解禁！公開された『猫と竜』PV
ピックアップキービジュアルでは、作品内で描かれるキャラクター同士の関係性に注目。前回の竜と猫をテーマにしたビジュアルに続いて、今回のビジュアルでは猫と人の関係性がピックアップされている。PVも猫と人の関係性をピックアップしており、ママにゃんとアンネロッサ、クロバネとスタン、シロタエとガリーのそれぞれのペアについて、どのような物語が展開されていくのか垣間見ることができる。
また、アンネロッサ(cv.安済知佳)、クロバネ(cv.速水奨)、スタン(cv.榎木淳弥)、シロタエ(cv.和泉風花)、ガリー(cv.種崎敦美)のキャラクターボイスもPVで初解禁となった。
【動画】キャラボイス解禁！公開された『猫と竜』PV
ピックアップキービジュアルでは、作品内で描かれるキャラクター同士の関係性に注目。前回の竜と猫をテーマにしたビジュアルに続いて、今回のビジュアルでは猫と人の関係性がピックアップされている。PVも猫と人の関係性をピックアップしており、ママにゃんとアンネロッサ、クロバネとスタン、シロタエとガリーのそれぞれのペアについて、どのような物語が展開されていくのか垣間見ることができる。
また、アンネロッサ(cv.安済知佳)、クロバネ(cv.速水奨)、スタン(cv.榎木淳弥)、シロタエ(cv.和泉風花)、ガリー(cv.種崎敦美)のキャラクターボイスもPVで初解禁となった。
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