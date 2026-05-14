『超かぐや姫！』早くもブルーレイ化で9月発売 特典発表でボーナスディスクに一部未公開シーン追加
オリジナルアニメーション『超かぐや姫！』のブルーレイ化が決定した。通常版と特装限定版の2種が本日より各種EC ストアなどで予約開始となり、9月9日に発売される。発表に合わせツクヨミキャラクターデザインを務めたへちまが描き下ろしたかぐやら主要キャラクターが集合した通常版・特装限定版共通ジャケットイラストが解禁された。
【画像】特典に未公開シーン追加！公開された『超かぐや姫！』場面カット
通常版には劇場公開版の本編に加えて、劇場で本編上映前に週替わりで放映して好評を博したウェルカムアナウンス全 5種を収録。特装限定版は通常版の収録内容に特典CDとボーナスディスクを加えた3枚組に。特典CDには劇中ボーカル入り楽曲全11曲に加えボーナストラックとしてかぐやと彩葉によるデュエット版を新録した劇中曲「Reply(かぐや＆彩葉 ver.)」を収録する。
ボーナスディスクには一部未公開シーンを追加したカットシーン追加版本編、かぐや、酒寄彩葉、月見ヤチヨの3名が本編のハイライトを振り返りながらトークするキャラクターコメンタリー、「Reply（かぐや＆彩葉 ver.）」のミュージックビデオを収録。加えて、特製ボックス、特製ブックレット、が付属する“超”豪華仕様となっている。
発売にあたり山下清悟監督は「（特装限定版の）ディスク2収録の本編映像は少しだけ彩葉についての描写が追加された、制作時のバージョンです！ 内容をさらに洗練させるため、このバージョンの後に最終カッティングを行ったものが Netflix 版(＆上映版）でした。10年後のかぐや彩葉ヤチヨが「超かぐや姫！」について語るキャラコメンタリーと、かぐやと彩葉で歌う感動の「Reply」も収録してます！！」と、特装限定版に収録された特典の数々をコメントしている。
【画像】特典に未公開シーン追加！公開された『超かぐや姫！』場面カット
通常版には劇場公開版の本編に加えて、劇場で本編上映前に週替わりで放映して好評を博したウェルカムアナウンス全 5種を収録。特装限定版は通常版の収録内容に特典CDとボーナスディスクを加えた3枚組に。特典CDには劇中ボーカル入り楽曲全11曲に加えボーナストラックとしてかぐやと彩葉によるデュエット版を新録した劇中曲「Reply(かぐや＆彩葉 ver.)」を収録する。
発売にあたり山下清悟監督は「（特装限定版の）ディスク2収録の本編映像は少しだけ彩葉についての描写が追加された、制作時のバージョンです！ 内容をさらに洗練させるため、このバージョンの後に最終カッティングを行ったものが Netflix 版(＆上映版）でした。10年後のかぐや彩葉ヤチヨが「超かぐや姫！」について語るキャラコメンタリーと、かぐやと彩葉で歌う感動の「Reply」も収録してます！！」と、特装限定版に収録された特典の数々をコメントしている。
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