『ごぶごぶ』人気企画が7年ぶり開催…浜田雅功＆瀬戸朝香がコロッケ探し
16日放送のMBS『ごぶごぶ』（後1：54〜3：00 ※関西ローカル）に俳優の瀬戸朝香が登場する。
【動画】大好物のコロッケに顔をほころばせる浜田雅功
ダウンタウンの浜田雅功と相方、スタッフが五分五分の立場でロケを行うMBS『ごぶごぶ』。
今回の相方は、前回に引き続き瀬戸。数々のドラマや映画で存在感を放ち、バラエティー番組でも飾らない人柄を見せるなど、幅広く活躍している。
今回は『ごぶごぶ』の名物企画「ホンマに好きなコロッケ探し！」を7年ぶりに開催。浜田の愛する“中村屋”のコロッケよりも好きなコロッケを探す人気シリーズの第15弾となる。
番組開始から20年、これまで大阪を中心に50軒以上のコロッケを食べ歩いてきたが、中村屋を超えるコロッケは未だ現れず…。そんな中、4つのコロッケが名乗りをあげた。中村屋を10点として、そのコロッケが何点なのかを、お店の人の目につかないようこっそり採点していく。
相方の瀬戸もコロッケが大好きだそうで、瀬戸は「コロッケは食べ歩きでも食べられるし、食事のおかずとしても食べられるし、絶対日本人にはなくてはならないものです！」とコロッケへの想いを熱弁する。
今回エントリーしたコロッケ店は、日本橋や九条の老舗精肉店から、JR塚本駅前にある新進気鋭のお店まで多岐にわたる。とにかく甘くておやつ感覚で食べられるコロッケが好きだという浜田。「甘さが足りない」と一刀両断するコロッケもあれば、「これは…ほぉ」と、思わず感心するコロッケも登場。果たして“中村屋超え”のコロッケは現れるのか。
【動画】大好物のコロッケに顔をほころばせる浜田雅功
ダウンタウンの浜田雅功と相方、スタッフが五分五分の立場でロケを行うMBS『ごぶごぶ』。
今回の相方は、前回に引き続き瀬戸。数々のドラマや映画で存在感を放ち、バラエティー番組でも飾らない人柄を見せるなど、幅広く活躍している。
今回は『ごぶごぶ』の名物企画「ホンマに好きなコロッケ探し！」を7年ぶりに開催。浜田の愛する“中村屋”のコロッケよりも好きなコロッケを探す人気シリーズの第15弾となる。
相方の瀬戸もコロッケが大好きだそうで、瀬戸は「コロッケは食べ歩きでも食べられるし、食事のおかずとしても食べられるし、絶対日本人にはなくてはならないものです！」とコロッケへの想いを熱弁する。
今回エントリーしたコロッケ店は、日本橋や九条の老舗精肉店から、JR塚本駅前にある新進気鋭のお店まで多岐にわたる。とにかく甘くておやつ感覚で食べられるコロッケが好きだという浜田。「甘さが足りない」と一刀両断するコロッケもあれば、「これは…ほぉ」と、思わず感心するコロッケも登場。果たして“中村屋超え”のコロッケは現れるのか。