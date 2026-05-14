全国のスシローに、醤油のキレ冴えるサイドメニュー「豚骨醤油ラーメン」が登場。

濃厚な豚の旨みを味わう、こってりした1杯が数量限定で楽しめます！

スシロー「豚骨醤油ラーメン」

価格：470円(税込)〜※販売予定総数45万食が完売次第終了

販売期間：2026年5月15日（金）〜5月31日（日）

2014年4月からラーメンを販売を開始してきたスシロー。

すしに合う味を徹底追求した「すし屋のラーメン」シリーズをはじめ、170種類以上のラーメンやまぜそばなどが開発されてきました。

そんなスシローオリジナルのラーメンとして、2026年5月15日から濃厚な豚の旨みを味わうこってりとした1杯「豚骨醤油ラーメン」が登場します。

豚の旨みに醤油のキレが加わったスープは、パンチの効いた美味しさ！

麺に絡んで、こってりとした味わいを満喫できる一杯です。

トッピングのチャーシューやメンマ、海苔などとともに、スシローこだわりのこってりスープを最後の一滴まで堪能できます。

旨さの衝撃、醤油のキレ冴える「豚骨醤油ラーメン」が、スシローのオリジナルラーメンに登場。

スシローの「豚骨醤油ラーメン」は、2026年5月15日〜5月31日まで数量限定で販売です！

※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」、「京樽・スシロー」は対象外

※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPで確認できます

※期間内の販売状況によって、販売を継続する場合があります

※店舗によって価格が異なります

※チャーシューは安全基準に従い低温加熱調理しています（部位によりピンク色に見える場合がありますが安心して食べられます）

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