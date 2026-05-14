角松敏生のデビュー45周年記念特集 5時間超の40周年記念公演を全編放送へ
WOWOWでは、デビュー45周年を迎える角松敏生の記念特集を6月から連続で放送・配信する。3部構成で5時間超に及んだ2021年の40周年記念公演のほか、豪華プログラムが続々登場する。
【写真】ギターを響かせる角松敏生 『TOSHIKI KADOMATSU 40th Anniversary Live ACT-1』より
今年、デビュー45周年を迎えるシンガー・ソングライターにしてプロデューサーの角松敏生。作詞作曲はもちろん、自ら歌い演奏し、さらには舞台の脚本、演出、それらの総指揮をも務める希代のマルチプレーヤーであり、洗練された名ポップスの数々は、他アーティストへの提供曲も含め音楽史に燦然と輝き続けている。
6月には、2021年に神奈川・横浜アリーナで開催された40周年記念公演を全編にわたって放送・配信。5時間超にわたり3部構成で繰り広げられた長編ライブを、ACT-1、ACT-2、ACT-3それぞれ独立したプログラムとして放送・配信する。また、このACT-2をプロトタイプとして発展を遂げ生み出された2022年の『MILAD 1』、2023年の『MILAD 2』もラインナップする。
ライブの中に次のライブのヒントを内包し、時を超えた相関関係を結びながら立体的な作品世界を立ち上げてきた角松。今年6月27日に横浜アリーナで開催される45周年ライブに向けた“予習”ができる内容となる。詳細は今後公開される予定だ。
『角松敏生 TOSHIKI KADOMATSU 40th Anniversary Live ACT-1』
6月10日（水）午後7：00
WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで配信
※放送・配信終了後〜1ヶ月間アーカイブ配信あり
『角松敏生 TOSHIKI KADOMATSU 40th Anniversary Live ACT-2』
6月10日（水）午後8：15
WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで配信
※放送・配信終了後〜1ヶ月間アーカイブ配信あり
『角松敏生 TOSHIKI KADOMATSU 40th Anniversary Live ACT-3』
6月10日（水）午後10：15
WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで配信
※放送・配信終了後〜1ヶ月間アーカイブ配信あり
『角松敏生 TOSHIKI KADOMATSU MILAD 1「THE DANCE OF LIFE 〜The beginning〜」』
6月11日（木）午後7：00
WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで配信
※放送・配信終了後〜1ヶ月間アーカイブ配信あり
『角松敏生 TOSHIKI KADOMATSU MILAD 2 with additional live 「THE DANCE OF LIFE 〜Final Chapter〜」Extended』
6月11日（木）午後10：00
WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで配信
※放送・配信終了後〜1ヶ月間アーカイブ配信あり
『角松敏生35周年スペシャル 音楽のなかの邂逅』
7月放送・配信予定
※放送・配信終了後〜1ヶ月間アーカイブ配信あり
『角松敏生35周年スペシャル 音楽のなかの邂逅〜アナログの再燃〜』
7月放送・配信予定
※放送・配信終了後〜1ヶ月間アーカイブ配信あり
『角松敏生35周年スペシャル 音楽のなかの邂逅〜逢えて良かった ホンモノのいい音とは〜』
7月放送・配信予定
※放送・配信終了後〜1ヶ月間アーカイブ配信あり
【写真】ギターを響かせる角松敏生 『TOSHIKI KADOMATSU 40th Anniversary Live ACT-1』より
今年、デビュー45周年を迎えるシンガー・ソングライターにしてプロデューサーの角松敏生。作詞作曲はもちろん、自ら歌い演奏し、さらには舞台の脚本、演出、それらの総指揮をも務める希代のマルチプレーヤーであり、洗練された名ポップスの数々は、他アーティストへの提供曲も含め音楽史に燦然と輝き続けている。
ライブの中に次のライブのヒントを内包し、時を超えた相関関係を結びながら立体的な作品世界を立ち上げてきた角松。今年6月27日に横浜アリーナで開催される45周年ライブに向けた“予習”ができる内容となる。詳細は今後公開される予定だ。
『角松敏生 TOSHIKI KADOMATSU 40th Anniversary Live ACT-1』
6月10日（水）午後7：00
WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで配信
※放送・配信終了後〜1ヶ月間アーカイブ配信あり
『角松敏生 TOSHIKI KADOMATSU 40th Anniversary Live ACT-2』
6月10日（水）午後8：15
WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで配信
※放送・配信終了後〜1ヶ月間アーカイブ配信あり
『角松敏生 TOSHIKI KADOMATSU 40th Anniversary Live ACT-3』
6月10日（水）午後10：15
WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで配信
※放送・配信終了後〜1ヶ月間アーカイブ配信あり
『角松敏生 TOSHIKI KADOMATSU MILAD 1「THE DANCE OF LIFE 〜The beginning〜」』
6月11日（木）午後7：00
WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで配信
※放送・配信終了後〜1ヶ月間アーカイブ配信あり
『角松敏生 TOSHIKI KADOMATSU MILAD 2 with additional live 「THE DANCE OF LIFE 〜Final Chapter〜」Extended』
6月11日（木）午後10：00
WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで配信
※放送・配信終了後〜1ヶ月間アーカイブ配信あり
『角松敏生35周年スペシャル 音楽のなかの邂逅』
7月放送・配信予定
※放送・配信終了後〜1ヶ月間アーカイブ配信あり
『角松敏生35周年スペシャル 音楽のなかの邂逅〜アナログの再燃〜』
7月放送・配信予定
※放送・配信終了後〜1ヶ月間アーカイブ配信あり
『角松敏生35周年スペシャル 音楽のなかの邂逅〜逢えて良かった ホンモノのいい音とは〜』
7月放送・配信予定
※放送・配信終了後〜1ヶ月間アーカイブ配信あり