大同生命SVリーグ・チャンピオンシップ決勝に向けて前日会見で健闘を誓い合ったサントリー・高橋藍主将（左）と大阪Ｂ・西田有志主将（カメラ・宮下　京香）

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◆バレーボール　大同生命ＳＶリーグ男子　チャンピオンシップ決勝　サントリー　―　大阪ブルテオン（１５〜１７日、横浜アリーナ）

　２戦先勝方式で争うチャンピオンシップ（ＣＳ）決勝は連覇を狙うレギュラーシーズン１位のサントリーと同２位で初の決勝に臨む大阪Ｂが激突。１４日は会場の横浜アリーナで前日会見が開かれた。

　ＲＳではサントリーの３勝１敗だが、昨年１２月末の対戦が最後。サントリーの主将・高橋藍は「非常に粘り強い。打っても、打っても後ろに山本（智大）選手がいますし、全選手のレベルが高い。攻撃の部分ですごいストレスがかかってくる」と相手の印象を語り、「粘りという部分で、そこに勝っていく必要がある。たくさんの方々の支援があって決勝に立てるので、そこに対しての恩返しというところで優勝が、１つの恩返しになると思います」と頂点への思いをにじませた。

　ＲＳでは負け越したが、初の決勝へ気合がにじむ大阪Ｂ・西田有志主将は「強いの一言。純粋にバレーボールがうまい人たちがたくさんいる。一緒にバレーボールを盛り上げられる、楽しめるチーム」と印象を語りつつ「まずは決勝の舞台でバレーボールができるのがうれしい。面白いバレーにお互いなると思うので、２チームで日本のバレーがレベルが高い、面白いということを体現できれば」と頂上決戦への決意を語った。

　高橋藍が主将に就任した今季ＲＳ４４試合では、２９連勝を含む４０勝４敗と圧倒的な強さで初制覇した。ＣＳではシードで準決勝から臨み、ホーム・大阪でＲＳ４位の名古屋に２連勝し、連覇に“王手”をかけた。大阪Ｂも準決勝はＲＳ３位の愛知に２連勝で勝ち上がってきた。

　サントリーの高橋藍主将は今季限りで退団が決まっている。「最後みんなと笑って終われるのがベスト。たくさんの方に支えていただいたので、その恩返しという意味でも最後優勝に貢献して、チームを勝たせることを大事にしているポイント。ここで優勝して自分自身の成長にもつなげていきたい思いもある。バレーボール人生のポイントとしても、ここでしっかり優勝して次のステップにつなげていきたい」と、“有終Ｖ”へ挑む。

　◆チャンピオンシップ　２戦先勝制で行われ、１勝１敗の場合のみ第３戦を行う。ＲＳ上位６チームが進み、１位のサントリーと２位の大阪Ｂはシードで準決勝から。準々決勝と準決勝はＲＳで上位チームのホームゲームで行い、準々決勝で４位名古屋が５位広島Ｔに、３位愛知が６位東京ＧＢに２連勝した。決勝は５月１５日〜１７日に横浜アリーナで開催。