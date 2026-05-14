◆バレーボール 大同生命ＳＶリーグ男子 チャンピオンシップ決勝 サントリー ― 大阪ブルテオン（１５〜１７日、横浜アリーナ）

２戦先勝方式で争うチャンピオンシップ（ＣＳ）決勝は連覇を狙うレギュラーシーズン１位のサントリーと同２位で初の決勝に臨む大阪Ｂが激突。１４日は会場の横浜アリーナで前日会見が開かれた。

ＲＳではサントリーの３勝１敗だが、昨年１２月末の対戦が最後。サントリーの主将・高橋藍は「非常に粘り強い。打っても、打っても後ろに山本（智大）選手がいますし、全選手のレベルが高い。攻撃の部分ですごいストレスがかかってくる」と相手の印象を語り、「粘りという部分で、そこに勝っていく必要がある。たくさんの方々の支援があって決勝に立てるので、そこに対しての恩返しというところで優勝が、１つの恩返しになると思います」と頂点への思いをにじませた。

ＲＳでは負け越したが、初の決勝へ気合がにじむ大阪Ｂ・西田有志主将は「強いの一言。純粋にバレーボールがうまい人たちがたくさんいる。一緒にバレーボールを盛り上げられる、楽しめるチーム」と印象を語りつつ「まずは決勝の舞台でバレーボールができるのがうれしい。面白いバレーにお互いなると思うので、２チームで日本のバレーがレベルが高い、面白いということを体現できれば」と頂上決戦への決意を語った。

高橋藍が主将に就任した今季ＲＳ４４試合では、２９連勝を含む４０勝４敗と圧倒的な強さで初制覇した。ＣＳではシードで準決勝から臨み、ホーム・大阪でＲＳ４位の名古屋に２連勝し、連覇に“王手”をかけた。大阪Ｂも準決勝はＲＳ３位の愛知に２連勝で勝ち上がってきた。

サントリーの高橋藍主将は今季限りで退団が決まっている。「最後みんなと笑って終われるのがベスト。たくさんの方に支えていただいたので、その恩返しという意味でも最後優勝に貢献して、チームを勝たせることを大事にしているポイント。ここで優勝して自分自身の成長にもつなげていきたい思いもある。バレーボール人生のポイントとしても、ここでしっかり優勝して次のステップにつなげていきたい」と、“有終Ｖ”へ挑む。

◆チャンピオンシップ ２戦先勝制で行われ、１勝１敗の場合のみ第３戦を行う。ＲＳ上位６チームが進み、１位のサントリーと２位の大阪Ｂはシードで準決勝から。準々決勝と準決勝はＲＳで上位チームのホームゲームで行い、準々決勝で４位名古屋が５位広島Ｔに、３位愛知が６位東京ＧＢに２連勝した。決勝は５月１５日〜１７日に横浜アリーナで開催。