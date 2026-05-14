女優の黒柳徹子（92）が14日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）に出演。大物俳優の妻が女学校時代の後輩であると明かす場面があった。

この日のゲストは俳優・歌手の小林旭。

日活の黄金期には石原裕次郎さんと人気を二分する銀幕の大スターだった小林は、女優・浅丘ルリ子との交際後、1962年に歌手の美空ひばりさん（1989年死去）と結婚も、64年に離婚。67年に当時女優だった青山京子さんと再婚した。青山さんは2020年に84歳で他界した。

青山さんは今年七回忌を迎えると言われ、小林は「早いです」と寂しそうに話した。

黒柳は「前にもお話しましたけれども、青山京子さんはとても可愛い女優さんで、あたしの女学校の下級生だったのでね」と後輩にあたると打ち明けた。

当時は「随分仲良かったんですけれど」と親しくしていたと言い、「可愛いなあと思っていたらのちに女優さんになったんで。ああやっぱりなあと思っていた方が、あなたのお嫁さんになったという」と笑ってみせた。

「でもまあなんて早く亡くなっちゃってねえ。84歳か」「可愛い人でしたね、とってもねえ。大好きでした」と残念そうに語った。