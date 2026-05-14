投資家の桐谷さん、現在の保有株を紹介「総合利回りは7%」「優待で元は取っているかな」
株主優待だけで生活する投資家“桐谷さん”ことタレントの桐谷広人氏（76）が14日、自身のXを更新し、一部保有株の配当と優待をあわせて総合利回りを紹介した。
【写真】気になる！桐谷さんの保有株 優待で爆食いした寿司
定期的に保有株や優待について紹介している桐谷さんだが、今回は「新宿へ自転車で行く時は、2つ以上の用事を絡めて行きますが、月曜日は大庄の優待券を使うためだけに自転車で新宿へ行ってきました。多くの株は30年前に比べてかなり上昇していますが、大庄は珍しく下がっている株」と報告。
続けて「今、配当と優待の総合利回りは7% 築地日本海でお寿司を。優待で元は取っているかな」と伝えた。
桐谷さんは365日株主優待と配当で生計を立てる投資家。25歳でプロ棋士に。57歳で引退した。バブル絶頂期の1984年に株を始め、バブル崩壊やITバブル、リーマンショックなど相場の浮き沈みを経験。資産は現在7億円とされる。
【写真】気になる！桐谷さんの保有株 優待で爆食いした寿司
定期的に保有株や優待について紹介している桐谷さんだが、今回は「新宿へ自転車で行く時は、2つ以上の用事を絡めて行きますが、月曜日は大庄の優待券を使うためだけに自転車で新宿へ行ってきました。多くの株は30年前に比べてかなり上昇していますが、大庄は珍しく下がっている株」と報告。
続けて「今、配当と優待の総合利回りは7% 築地日本海でお寿司を。優待で元は取っているかな」と伝えた。
桐谷さんは365日株主優待と配当で生計を立てる投資家。25歳でプロ棋士に。57歳で引退した。バブル絶頂期の1984年に株を始め、バブル崩壊やITバブル、リーマンショックなど相場の浮き沈みを経験。資産は現在7億円とされる。