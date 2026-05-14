お笑いコンビ「アンガールズ」山根良顕（49）が、13日放送のMBSラジオ「アッパレやってまーす！」（月〜木曜後11・30、土曜深夜0・00）に出演し、くじ運について語った。

タレント柏木由紀が、くじで1等のキャリーケースに当選したと報告。共演者たちがくじ運の悪さを嘆く中、山根は「俺、結構当たるなあ」とつぶやいた。

「ガソリンスタンドで原付を1リットルくらい給油して、ガソリンを満タンにしたらくじを引けるとかって、1リットルか2リットルくらい入れて、松阪牛が当たったり。あと、エキストラで行っていた『ジャングルTV』のビンゴ大会で、ルイ・ヴィトンのボストンバッグが当たったり」。さらに「宝くじも1回、100万当たったもん」とも告白。スタジオには「え〜！！」と驚きの声が広がった。

これには、相方・田中卓志も「そんなん、1回も聞いてないぞ？俺。何で言わないの？」とツッコミを入れた。山根が「当たった話をすることがないから」と答えると、田中は「100万当たったって、言いますよね？」と再ツッコミ。しばらくコンビ間の押し問答が続いた。

当選したのは、2年ほど前だったという。「2年間で、ラッキーな話をする時がなかったから、今日したの」。すると田中は、「人生不幸だらけなんだから、ラッキーな話、すれよ（しろよ）」とさらにツッコミ。スタジオは笑いに包まれていた。