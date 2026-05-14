★伊勢丹新宿店限定★CUSTA カスタードプリン

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　洋菓子メーカー・モロゾフのカスタードスイーツ専門店『CUSTA（カスタ）』が、東京・伊勢丹新宿店に新店舗を5月20日オープンする。

【画像】CUSTA 伊勢丹新宿店 イメージ＆商品ラインナップ

　『CUSTA』は、モロゾフのカスタードプリン発売60周年を迎えた2022年4月に大阪（梅田）に1号店をオープン。今回、銀座三越、日本橋三越本店に次ぐ4号店となる。こだわり続けてきた“カスタード”の奥深い魅力を届ける。

■店舗概要 　
店名：CUSTA 伊勢丹新宿店
住所：東京都新宿区新宿3-14-1　伊勢丹新宿店 本館地下1階　カフェ エ シュクレ
営業時間：午前10時〜午後８時

商品ラインナップ
★伊勢丹新宿店限定★CUSTA カスタードプリン
税込価格：432円（本体価格：400円）

CUSTA（とろけるカスタードクリームのケーキ）
税込価格：486円（本体価格：450円）

クレームドール
税込価格：270円（本体価格：250円）
【店舗限定】クレームドール 5個詰合せ　税込価格：1458円（本体価格：1350円）

クレームブリュレ
税込価格：432円（本体価格：400円）

クレームブール
税込価格：594円／3個入（本体価格：550円）
税込価格：1296円／6個入（本体価格：1200円）
税込価格：2160円／12個入（本体価格：2000円）

カスタードクーヘン
税込価格：972円／カット4個入（本体価格：900円）
税込価格：1944円／カット8個入（本体価格：1800円）
税込価格：1620円／ホール1個入（本体価格：1500円）

キャラメルガレット
税込価格：1296円／8個入（本体価格：1200円）
税込価格：2160円／14個入（本体価格：2000円）

ガレット＆クーヘン詰合せ　税込価格：3240円／18個入（本体価格：3000円）
ギフトセット　税込価格：5400円／31個入（本体価格：5000円）