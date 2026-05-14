モロゾフのカスタードスイーツ専門店『CUSTA（カスタ）』新宿に誕生 銀座三越、日本橋三越に続き伊勢丹へ【限定商品など一覧】
洋菓子メーカー・モロゾフのカスタードスイーツ専門店『CUSTA（カスタ）』が、東京・伊勢丹新宿店に新店舗を5月20日オープンする。
【画像】CUSTA 伊勢丹新宿店 イメージ＆商品ラインナップ
『CUSTA』は、モロゾフのカスタードプリン発売60周年を迎えた2022年4月に大阪（梅田）に1号店をオープン。今回、銀座三越、日本橋三越本店に次ぐ4号店となる。こだわり続けてきた“カスタード”の奥深い魅力を届ける。
■店舗概要
店名：CUSTA 伊勢丹新宿店
住所：東京都新宿区新宿3-14-1 伊勢丹新宿店 本館地下1階 カフェ エ シュクレ
営業時間：午前10時〜午後８時
商品ラインナップ
★伊勢丹新宿店限定★CUSTA カスタードプリン
税込価格：432円（本体価格：400円）
CUSTA（とろけるカスタードクリームのケーキ）
税込価格：486円（本体価格：450円）
クレームドール
税込価格：270円（本体価格：250円）
【店舗限定】クレームドール 5個詰合せ 税込価格：1458円（本体価格：1350円）
クレームブリュレ
税込価格：432円（本体価格：400円）
クレームブール
税込価格：594円／3個入（本体価格：550円）
税込価格：1296円／6個入（本体価格：1200円）
税込価格：2160円／12個入（本体価格：2000円）
カスタードクーヘン
税込価格：972円／カット4個入（本体価格：900円）
税込価格：1944円／カット8個入（本体価格：1800円）
税込価格：1620円／ホール1個入（本体価格：1500円）
キャラメルガレット
税込価格：1296円／8個入（本体価格：1200円）
税込価格：2160円／14個入（本体価格：2000円）
ガレット＆クーヘン詰合せ 税込価格：3240円／18個入（本体価格：3000円）
ギフトセット 税込価格：5400円／31個入（本体価格：5000円）
【画像】CUSTA 伊勢丹新宿店 イメージ＆商品ラインナップ
『CUSTA』は、モロゾフのカスタードプリン発売60周年を迎えた2022年4月に大阪（梅田）に1号店をオープン。今回、銀座三越、日本橋三越本店に次ぐ4号店となる。こだわり続けてきた“カスタード”の奥深い魅力を届ける。
■店舗概要
店名：CUSTA 伊勢丹新宿店
住所：東京都新宿区新宿3-14-1 伊勢丹新宿店 本館地下1階 カフェ エ シュクレ
営業時間：午前10時〜午後８時
★伊勢丹新宿店限定★CUSTA カスタードプリン
税込価格：432円（本体価格：400円）
CUSTA（とろけるカスタードクリームのケーキ）
税込価格：486円（本体価格：450円）
クレームドール
税込価格：270円（本体価格：250円）
【店舗限定】クレームドール 5個詰合せ 税込価格：1458円（本体価格：1350円）
クレームブリュレ
税込価格：432円（本体価格：400円）
クレームブール
税込価格：594円／3個入（本体価格：550円）
税込価格：1296円／6個入（本体価格：1200円）
税込価格：2160円／12個入（本体価格：2000円）
カスタードクーヘン
税込価格：972円／カット4個入（本体価格：900円）
税込価格：1944円／カット8個入（本体価格：1800円）
税込価格：1620円／ホール1個入（本体価格：1500円）
キャラメルガレット
税込価格：1296円／8個入（本体価格：1200円）
税込価格：2160円／14個入（本体価格：2000円）
ガレット＆クーヘン詰合せ 税込価格：3240円／18個入（本体価格：3000円）
ギフトセット 税込価格：5400円／31個入（本体価格：5000円）