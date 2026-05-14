タレントの「ゆうちゃみ」こと古川優奈（24）が13日放送のテレビ東京「バカリズムのちょっとバカりハカってみた！」（後8・54）に出演。芸能人生最大のピンチに見舞われた出来事を振り返った。

同番組で芸能人生最大のピンチについて聞かれたゆうちゃみは、雑誌の“1週間コーデ特集”の撮影時のエピソードを披露した。キャリーケースに1週間分の洋服やアクセサリーを詰め込み現場へ向かう途中、時間があったためコインロッカーに預けた。

その後、出発時間になり「撮影に向かおう」とした頃には、キャリーケースのことをすっかり失念。現場に着き、荷物がまったくないことに気づき「ヤバい」と大慌て。「取りに戻ってください」と指示され、ロッカーの場所まで引き返した。

しかしゆうちゃみは「どのロッカーに入れたか分からんなって」と告白。「で、いまだにないんです」と打ち明けると、共演者は「えーっ！」と驚がく。問い合わせなど「ダメやった、いろいろやった」というゆうちゃみに、バカリズムは「普通ピンチの話って、切り抜けた時に話すものだから」「バッドエンドって」とあきれていた。