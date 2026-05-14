YOSHIKI、音楽業界のメンタルヘルス支援 新たに10万ドルを寄付「ロックスターであっても、心は傷つく」
YOSHIKIが、自身が設立した米国非営利公益法人Yoshiki Foundation America」を通じて、米国レコーディング・アカデミーの慈善団体「MusiCares」に新たに10万ドル（約1570万円）を寄付したことが発表された。今回の寄付は、音楽業界におけるメンタルヘルス支援を目的としたもの。
【写真】DJパフォーマンスに挑戦したYOSHIKI
あわせてYOSHIKIは、MusiCaresの特集記事にも登場。自身の経験やSNS時代における心の問題、音楽関係者が必要な支援へアクセスできる環境の重要性について語っている。
YOSHIKIはこれまでにも、Yoshiki Foundation Americaを通じて、子どもたちへの支援、災害救援、音楽教育、医療研究、環境保護など、国内外で幅広い慈善活動を継続。1995年の阪神・淡路大震災での被災校へのピアノ寄贈をはじめ、社会情勢や災害、音楽業界が抱える課題に応じた支援活動を続けてきた。
MusiCaresとの関係は、2014年にレコーディング・アカデミーおよび関連慈善団体とのプライベートディナーに参加したことをきっかけにスタート。その後も継続的な支援を行っており、2020年にはパンデミックの影響を受けた音楽関係者を支援する「COVID-19 Relief Fund」に10万ドル（当時約1000万円）を寄付。2021年にはメンタルヘルス支援を目的にさらに10万（当時約1100万円）ドルを寄付し、2024年にはハリケーン被害を受けた音楽関係者への災害救援として追加で10万ドル（当時約1500万円）を寄付した。
さらに昨年初頭には、カリフォルニア州で発生した大規模山火事の被災者支援として、MusiCaresやWorld Central Kitchenなど複数団体へ総額50万ドル（当時約7700万円）を寄付。自身も炊き出し活動にボランティアとして参加した。
今回の特集では、YOSHIKIが特に強い関心を寄せているメンタルヘルス支援について、自身の経験を交えながらコメント。SNS上での誹謗中傷や心への影響について、第21代米国公衆衛生局長官を務めたDr. Vivek Murthyとの対談をきっかけに、より強い問題意識を持つようになったという。
幼少期に父を自殺で亡くした経験を持つYOSHIKIは、これまで自身も喪失感や孤独、精神的な痛みと向き合ってきたことを明かし、「大切なのは、自分自身に正直でいること。そのための支援をしたい」とコメント。さらに「ロックスターだからといって、精神的に強いわけではない。僕たちも誰もがそうであるように、壊れやすい存在です」と語り、音楽業界におけるメンタルヘルス支援の必要性を訴えた。
近年は3度目の頚椎手術を受け、約1年にわたるリハビリを経てステージ復帰に向けた準備を進めているYOSHIKI。今年7月には、アメリカ・ロサンゼルスのウォルト・ディズニー・コンサートホールで『YOSHIKI CLASSICAL 2026』を2夜にわたり開催予定となっている。
YOSHIKIはMusiCaresについて、「音楽に関わる人々を支えるコミュニティや組織があることは、本当に素晴らしいことです。MusiCaresは、音楽家が必要な支援にアクセスできる非常に重要な存在です」と語っている。
【写真】DJパフォーマンスに挑戦したYOSHIKI
あわせてYOSHIKIは、MusiCaresの特集記事にも登場。自身の経験やSNS時代における心の問題、音楽関係者が必要な支援へアクセスできる環境の重要性について語っている。
MusiCaresとの関係は、2014年にレコーディング・アカデミーおよび関連慈善団体とのプライベートディナーに参加したことをきっかけにスタート。その後も継続的な支援を行っており、2020年にはパンデミックの影響を受けた音楽関係者を支援する「COVID-19 Relief Fund」に10万ドル（当時約1000万円）を寄付。2021年にはメンタルヘルス支援を目的にさらに10万（当時約1100万円）ドルを寄付し、2024年にはハリケーン被害を受けた音楽関係者への災害救援として追加で10万ドル（当時約1500万円）を寄付した。
さらに昨年初頭には、カリフォルニア州で発生した大規模山火事の被災者支援として、MusiCaresやWorld Central Kitchenなど複数団体へ総額50万ドル（当時約7700万円）を寄付。自身も炊き出し活動にボランティアとして参加した。
今回の特集では、YOSHIKIが特に強い関心を寄せているメンタルヘルス支援について、自身の経験を交えながらコメント。SNS上での誹謗中傷や心への影響について、第21代米国公衆衛生局長官を務めたDr. Vivek Murthyとの対談をきっかけに、より強い問題意識を持つようになったという。
幼少期に父を自殺で亡くした経験を持つYOSHIKIは、これまで自身も喪失感や孤独、精神的な痛みと向き合ってきたことを明かし、「大切なのは、自分自身に正直でいること。そのための支援をしたい」とコメント。さらに「ロックスターだからといって、精神的に強いわけではない。僕たちも誰もがそうであるように、壊れやすい存在です」と語り、音楽業界におけるメンタルヘルス支援の必要性を訴えた。
近年は3度目の頚椎手術を受け、約1年にわたるリハビリを経てステージ復帰に向けた準備を進めているYOSHIKI。今年7月には、アメリカ・ロサンゼルスのウォルト・ディズニー・コンサートホールで『YOSHIKI CLASSICAL 2026』を2夜にわたり開催予定となっている。
YOSHIKIはMusiCaresについて、「音楽に関わる人々を支えるコミュニティや組織があることは、本当に素晴らしいことです。MusiCaresは、音楽家が必要な支援にアクセスできる非常に重要な存在です」と語っている。