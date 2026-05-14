『名探偵コナンカフェ』“港町レトロ”な限定メニュー登場 気になる！蝶ネクタイ型ライスセット
横浜・ランドマークプラザ5階のコラボカフェ「Cafe Fan Base」にて、劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』公開を記念した『名探偵コナンカフェ』が、7月26日まで期間限定でオープンした。“港町レトロ”をテーマに、限定メニュー＆グッズが登場している。
【写真】気になる！蝶ネクタイ型ライスセット＆毛利蘭の苺クリームソーダ
■主なメニュー一例（通期）
・“風の”ビーフシチューハンバーグ 2,190円
・蝶ネクタイ型ライスセット +890円
蝶ネクタイ型変声機の形をしたライスと、サラダ、オニオンスープのセット。
※セットメニューのみのご注文は不可
・江戸川コナンのショートケーキ 1,590円
・江戸川コナンのブルーチェリードリンク 1,090円
・毛利蘭の苺クリームソーダ 1,090円
・ボトルドリンク（全2種）各1,990円
■期間限定メニューvol.1
提供期間：5月14日〜6月14日
※6月中旬以降、メニュー内容が切り替え予定
・萩原千速のレモン風味のみぞれ餡パスタ 1,890円
・天使VS堕天使ドリンク――振り落とされるなよ、少年―― 1,190円
■特典＆グッズ
予約特典
・通常予約：招待状（ランダム7種）
・プレミアム予約：アクキー・スタンドなど豪華特典付き
来店・注文特典
・来店特典：ナゾトキブック
・ドリンク注文：オリジナルコースター
カフェ利用者限定で、オリジナルグッズを販売。指定メニュー注文で購入できるスーベニア（プレート・カトラリーなど）のほか、アクリルスタンドやクリアファイル、グラス、ぬいぐるみなど幅広いアイテムがそろっている。
【写真】気になる！蝶ネクタイ型ライスセット＆毛利蘭の苺クリームソーダ
■主なメニュー一例（通期）
・“風の”ビーフシチューハンバーグ 2,190円
・蝶ネクタイ型ライスセット +890円
蝶ネクタイ型変声機の形をしたライスと、サラダ、オニオンスープのセット。
※セットメニューのみのご注文は不可
・江戸川コナンのショートケーキ 1,590円
・江戸川コナンのブルーチェリードリンク 1,090円
・毛利蘭の苺クリームソーダ 1,090円
・ボトルドリンク（全2種）各1,990円
提供期間：5月14日〜6月14日
※6月中旬以降、メニュー内容が切り替え予定
・萩原千速のレモン風味のみぞれ餡パスタ 1,890円
・天使VS堕天使ドリンク――振り落とされるなよ、少年―― 1,190円
■特典＆グッズ
予約特典
・通常予約：招待状（ランダム7種）
・プレミアム予約：アクキー・スタンドなど豪華特典付き
来店・注文特典
・来店特典：ナゾトキブック
・ドリンク注文：オリジナルコースター
カフェ利用者限定で、オリジナルグッズを販売。指定メニュー注文で購入できるスーベニア（プレート・カトラリーなど）のほか、アクリルスタンドやクリアファイル、グラス、ぬいぐるみなど幅広いアイテムがそろっている。
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