きょう行われた米中首脳会談の中で習近平国家主席は、双方の経済貿易チームが合意に達したことを明らかにし、「アメリカ側との互恵協力の強化を歓迎する」と強調しました。

【映像】米中首脳会談の様子

中国外務省の発表によりますと、米中首脳会談で習主席は、貿易摩擦について、「貿易戦争に勝者はいない平等な協議こそ唯一の正しい選択だ」と指摘し、「双方の経済貿易チームは合意に達し、これは世界にとって良い知らせだ」と述べました。

「中国の開放のドアはますます広くなった」とし、「アメリカ側との互恵協力の強化を歓迎する」と強調しています。

中国側にとって最大の関心事である台湾問題については、「中米関係において最も重要な問題だ」と述べたうえで、「きちんと処理すれば両国関係は安定を保つことができる」と強調したということです。

一方、「きちんと処理できなければ両国関係は衝突し、中米を非常に危険な境地に追い込む」と警告しています。

また、「台湾独立」派と平和は相いれないとしたうえで、「台湾問題については慎重に慎重を重ねなければならない」とアメリカ側を牽制しています。

ただ、これについてトランプ大統領がどのような反応を示したかについては言及されていません。

会談では、両首脳が「中東情勢やウクライナ危機、朝鮮半島などといった重要な問題についても意見交換した」ということです。（ANNニュース）