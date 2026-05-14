ワタナベエンターテインメントが手がける表現者集団「CYREN（サイレン）」が9日、東京・代官山ORD．で、ファーストEP「ONE」のリリースを記念した初のショーケース「Page One」を開した。

HINANO、IROHA、AN、MOMOKA、MANAMIの10代の5人からなる新たなグループ。ジャパニーズ・ヒップホップのレジェンドであるDJ HAZIME氏、DABO氏（NITRO MICROPHONE UNDERGROUND）を制作陣に迎え、ビジュアル撮影はcherry chill will．氏が担当。これまでのガールズグループの枠を超えた「本物志向」の布陣を敷いている。

9日に開催されたリリース記念ショーケースの幕開けを飾ったのは、デビュー曲「CYREN」（配信中）。HIPHOPに風穴をあけるかのような、10代とは思えない落ち着きと堂々たるステージングを披露。重厚感のあるトラックとDJが織りなすビートに乗せ、彼女たち自身の手によるリリックが光り、まさにニューシーンの到来を予感させた。ダンスパフォーマンスもハイレベル。彼女たちがダンスからヒップホップの道を歩み始めたというルーツを証明するかのような、力強いダンスセクションで観客を圧倒した。

中盤、一転してメロディアスな曲調の「Story Of My Life」で彼女たちの内面を映し出すと、続く「Hey Boy」では同年代に刺さる等身大な恋愛ソングを展開。10代を代表するアーティストを掲げる彼女たちの、みずみずしくもリアルな感情があふれ出した。単なる「新人デビュー」ではなく、一つの「表現者集団」が産声を挙げる一夜となった。「強さ」と「本物」で、現代の音楽シーンに勝負を挑んでいく。