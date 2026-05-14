目黒蓮がブランドアンバサダーを務める「FENDI」のスペシャル企画「JOURNEY - “旅路“」第2弾ムービーが公開された。目黒が撮影時のオフショットを自身のInstagramに投稿している。

（関連：【画像】目黒蓮、カナダでの撮影の様子を投稿 髪が伸びたショットに「美人でイケメン」「色気増して最高」と反響）

101年目という新たな世紀へ向けて歩みを進めるメゾンと、絶えず新たな扉を開いていく目黒の軌跡を追うプロジェクト。第2弾では、目黒が新たな舞台として挑戦しているカナダで、特別に撮り下ろされたフッテージを収録。異国の情景の中で見せる彼のリラックスした表情や、内に秘めた情熱に迫っている。

『SHOGUN 将軍』シーズン2の撮影のためカナダ・バンクーバーに滞在していた目黒は、「FENDIの方々が、カナダまで足を運んでくださって、本当に楽しい撮影となりました。僕が生活している素敵な場所とFENDIの魅力を少しでもみなさんにお伝えできればと思います」と説明し、「2023年からFENDIとたくさんの取り組みをさせて頂きました。いつだって最初の撮影は忘れられません。これまでの色々なことを思い出して、これからの未来を想像しながら、撮影に挑みました！」と思いを綴っている。

投稿には、「美人でイケメン」「スタイル抜群」「目の保養になる」「色気増して最高」とコメントが寄せられている。

（文＝リアルサウンド編集部）