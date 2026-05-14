大谷翔平に“見えない力”…「めちゃくちゃホッコリするね」 スパイクに顔だけ登場「こだわりがヤバすぎて、やられた」
大谷のスパイクに注目が集まった(C)Getty Images
ドジャースの大谷翔平が現地時間5月13日、本拠地でのジャイアンツ戦に先発登板。7回105球、4安打無失点8奪三振と好投し、今季3勝目を挙げると、防御率も0.82で、両リーグトップに再び浮上した。
【写真】「ここにいたー」大谷翔平のスパイクに刺繡されたデコピンをチェック
“愛犬”とともに戦った。大谷のスパイクにはデコピンが刺繍されており、『MLB公式サイト』のXはその写真を掲載している。
これには「めちゃくちゃホッコリするね」「デコピンくん ここにいたー かわいぃー」「スパイクのこだわりがヤバすぎて、やられた」「1人と1匹で投げるなんてルール違反では」と、日本や海外からさまざまなコメントが寄せられた。
最速100.6マイル（約161.9キロ）を計測し、4回、5回はイニングをまたいで4者連続奪三振の快投。デコピンが大谷に“見えない力”を与えたようだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
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