大谷翔平に“見えない力”…「めちゃくちゃホッコリするね」　スパイクに顔だけ登場「こだわりがヤバすぎて、やられた」

大谷のスパイクに注目が集まった(C)Getty Images

ドジャースの大谷翔平が現地時間5月13日、本拠地でのジャイアンツ戦に先発登板。7回105球、4安打無失点8奪三振と好投し、今季3勝目を挙げると、防御率も0.82で、両リーグトップに再び浮上した。

【写真】「ここにいたー」大谷翔平のスパイクに刺繡されたデコピンをチェック

“愛犬”とともに戦った。大谷のスパイクにはデコピンが刺繍されており、『MLB公式サイト』のXはその写真を掲載している。

これには「めちゃくちゃホッコリするね」「デコピンくん ここにいたー かわいぃー」「スパイクのこだわりがヤバすぎて、やられた」「1人と1匹で投げるなんてルール違反では」と、日本や海外からさまざまなコメントが寄せられた。

最速100.6マイル（約161.9キロ）を計測し、4回、5回はイニングをまたいで4者連続奪三振の快投。デコピンが大谷に“見えない力”を与えたようだ。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]