86歳・志茂田景樹「カゲキファッションになる前の僕です」 若かりし日の姿披露に「イケメンすぎる！」「めちゃくちゃかっこいい」「目がキレイです…」
作家でタレントの志茂田景樹（86）が14日、自身のXを更新。若かりし日の爽やかな自身の姿を披露した。
【動画】「イケメンすぎる！」若かりし日の“空を見上げる”ショットを披露した志茂田景樹
志茂田は「人に高望みをするな。自分にしてみようよ。自分になら少々高望みをしても 本気の本気なら達成できる。人はそれを見て見習う。自分を変えれば人も変えられるのだ。（カゲキファッションになる前の僕です）」とつづり、黒の衣装に身を包み、空を見上げる自身をとらえた動画を公開した。
コメント欄では「イケメンすぎる！」「めちゃくちゃかっこいいやん！」「先生本当に素敵。今も素敵」「若い時の志茂田景樹さんも、かっこいいですね…目がキレイです…」などのコメントが寄せられている。
【動画】「イケメンすぎる！」若かりし日の“空を見上げる”ショットを披露した志茂田景樹
志茂田は「人に高望みをするな。自分にしてみようよ。自分になら少々高望みをしても 本気の本気なら達成できる。人はそれを見て見習う。自分を変えれば人も変えられるのだ。（カゲキファッションになる前の僕です）」とつづり、黒の衣装に身を包み、空を見上げる自身をとらえた動画を公開した。
コメント欄では「イケメンすぎる！」「めちゃくちゃかっこいいやん！」「先生本当に素敵。今も素敵」「若い時の志茂田景樹さんも、かっこいいですね…目がキレイです…」などのコメントが寄せられている。