志茂田景樹（2017年撮影） （C）ORICON NewS inc.

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　作家でタレントの志茂田景樹（86）が14日、自身のXを更新。若かりし日の爽やかな自身の姿を披露した。

【動画】「イケメンすぎる！」若かりし日の“空を見上げる”ショットを披露した志茂田景樹

　志茂田は「人に高望みをするな。自分にしてみようよ。自分になら少々高望みをしても 本気の本気なら達成できる。人はそれを見て見習う。自分を変えれば人も変えられるのだ。（カゲキファッションになる前の僕です）」とつづり、黒の衣装に身を包み、空を見上げる自身をとらえた動画を公開した。

　コメント欄では「イケメンすぎる！」「めちゃくちゃかっこいいやん！」「先生本当に素敵。今も素敵」「若い時の志茂田景樹さんも、かっこいいですね…目がキレイです…」などのコメントが寄せられている。