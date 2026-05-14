◇MLB ドジャース4-0ジャイアンツ(日本時間14日、ドジャー・スタジアム)

試合後に大谷翔平選手が自身のバッティングについてコメントしました。

この日の大谷選手はジャイアンツ戦に投手専念で登板すると、7回無失点と好投。防御率『0.82』とメジャートップに浮上し、今季3勝目をあげました。

その大谷選手は、日本時間15日に行われるジャイアンツ戦には休養のためベンチスタートになることが濃厚となっています。それについて大谷選手は「そこはいろんな人と話しながら、休みを入れる時は入れながら、最後の、きのうの打席なんかは比較的よかったと思うので、逆にあすのオフを利用しながら、自分の納得できる形を、(試合)出たときにできれば有効に使えるんじゃないかなと思っています」と語りました。

またここまでの自身の打撃の状態を振り返ると「いろいろ変えながらというか、自分がしっくりくる動作というのを探しながらやっている感じではあるので、それがよかったからと言って長く続くかどうかはわからないですし、よくなることよりも継続することの方が難しいので、さっきも言ったとおり、休養を使いながら、より長く継続できるようにしたいとは思っています」と1日でも早く復調するための方法を試しながら日々出場していたことを明かしました。

続けて打撃不調に陥った原因についても言及した大谷選手。「うーん、単純に実力不足なんじゃないかなと思いますし、好調もあれば不調もあると思いますけど、そういったものも含めて、実力のうちだと思うので、そういったものを長引かさせない引き出しの多さだったりとか、好調を長く維持できる引き出しの多さだったりとか、そこも含めて選手の力量なのかなと思います」と語り、前日13日には53打席ぶりの本塁打が出たことについては「1試合1試合いろいろ試しながら、コレがよくなるんじゃないかなとか、アレがよくなるんじゃないかと、過去に経験してきた失敗を含めて、試しながらいった時に、一昨日はそれがよい方向に出ていた」と試行錯誤の末の復調の兆しだったことを打ち明けました。