女子プロゴルフツアーのＳｋｙ ＲＫＢレディスは１５日から３日間、福岡・福岡雷山ＧＣ（６４９０ヤード、パー７２）で行われる。前週のワールドレディスサロンパスカップでメジャー初優勝（ツアー通算５勝目）を果たした河本結（リコー）は１４日、プロアマ戦で調整。全選手がオーバーパーだった激戦を制した直後でも喜びは控えめに「今週もオフから取り組んできたことをやりきるしかない」と２週連続Ｖへの抱負を語った。

プロ９年目、２０度目の挑戦でメジャー覇者の仲間入りを果たした。ウィニングパットの瞬間を「全方向から視線が集まって、すごい景色だった」と振り返ったが、求めるプレーにはほど遠かった様子。「やってきたことの２割、３割しかできていなかった。やっと感覚をつかみ始めたと思っていたところに、結果がついてきてくれた感じ」と冷静に分析した。多数の祝福メッセージを受け取ったと思いきや「ＳＮＳはほぼやらないし、ＬＩＮＥも制限しているので」と否定し、「メジャーを勝った実感はないです」と笑った。

昨年大会の優勝スコアは１４アンダー。前週と打って変わって伸ばし合いの展開が予想されるが「グリーンが硬くて、戦い方は似ているのかな。何も変えず、自分のゴルフと向き合いたい」と目の前の一打に集中していく姿勢を強調した。