【1位〜6位】5月15日(金)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡

12星座占いを毎日更新中！今日の運勢やアドバイス、ラッキーアイテムをチェックして、1日をハッピーに過ごしちゃおう♡

【1位】山羊座 総合運：★★★★★

今日は面倒なことから片付けるのではなく、一番やる気が湧くことから取りかかってみて。すると、いろいろなことが順調に進んだり、うれしい話が舞い込んできたりしそう！朝からいい気分で過ごすことが、最高の運気を生かす秘訣です！



恋愛運

恥ずかしくて言えなかったこと「関係が崩れるかも」と不安で言葉にできなかったこと、そういう想いを伝えると、最高に幸せな恋ができる運気！勇気が幸せを呼び込みます。出会いは、理想以上の相手と知りあうつもりでいると〇。



金運

普段は買わないような高価な物に、今日は興味が湧くかも。たとえ｢今しか買えない｣と思っても、今日のところは節約をするといいでしょう。貯金の目標を立てると心が前向きになって、お金との縁も強くなっていきます。



ラッキーアイテム：カーディガン



ラッキーカラー：ゴールド 恋愛運恥ずかしくて言えなかったこと「関係が崩れるかも」と不安で言葉にできなかったこと、そういう想いを伝えると、最高に幸せな恋ができる運気！勇気が幸せを呼び込みます。出会いは、理想以上の相手と知りあうつもりでいると〇。金運普段は買わないような高価な物に、今日は興味が湧くかも。たとえ｢今しか買えない｣と思っても、今日のところは節約をするといいでしょう。貯金の目標を立てると心が前向きになって、お金との縁も強くなっていきます。ラッキーアイテム：カーディガンラッキーカラー：ゴールド

【2位】獅子座 総合運：★★★★★

個性や斬新なアイデアよりも、古典的な方法やルールを守ることを優先するといいでしょう。それを心がけていると、今日は、たいていのことは想像以上に順調に進む運気。周りからの評価もグンと高まりそうです。



恋愛運

なぜか誤解が生まれたり、相手のちょっとしたひと言や表情が気に障ったりしやすい日です。勢いでキツい発言をしないように気をつけて。自分にも相手にも、欠点があるのは当たり前だと思っておくと、穏やかに1日が過ぎます。



金運

金銭面で掲げてきた目標を、今日達成できるかもしれません！まずは、これまでと同じか、それ以上の努力をすることがポイント。そして、その目標とは関係のないことでもお金を使うときは熟考すると、運気をさらに生かせます。



ラッキーアイテム：マドラー



ラッキーカラー：ブラウン

【3位】蟹座 総合運：★★★★★

運気は好調！「ちょっと自分らしくないな」というアイテムや行動を取り入れてみると、これまでは知らなかった能力や魅力を発見できそう。「似あわないから」と思って避けていた髪型や服、色などにトライしてみましょう！



恋愛運

なにを考えているかわからなかったり、あなたを振り回しそうだったりする相手に惹かれそうな日。少し翻弄されることで、あなたの魅力もアップします！ただ、どんな関わりかたをするのかは、即決せずに冷静に考えるつもりでいて。



金運

気心の知れた友だちとお互いのお金の使い方などを話し、｢こうすればいいんだ｣と、うれしくなる発見がありそうな日です。また、一緒に旅行や買い物のために｢貯金しよう｣と足並みをそろえると、友情もお金との縁もグンと強くなりそう。



ラッキーアイテム：水性ペン



ラッキーカラー：アクアブルー

【4位】蠍座 総合運：★★★★☆

困っている人や悲しんでいる人に寄り添うことができて、喜ばれる運気です。少し身勝手な発言にも「こんなときだから、そう思っても仕方ない」と許すことができるはず。それをそのまま言葉にして伝えると、絆や信頼が深まります。



恋愛運

関係がグンと深まる会話ができる恋愛運です。迷っていることや、考えていることを恋の相手に話してみるといいでしょう。お互いの魅力を再発見して、絆が強くなりそう。また、出会いを求めるのなら、友だちに相談すると〇。



金運

お金についてプロに相談すると、これまで自分にはなかった視点を持つことができます。そして、お金との付きあい方がレベルアップするでしょう。特に困っていない部分でも、自分の考えやスタイルを伝えてみるとよさそう。



ラッキーアイテム：ネックストラップ



ラッキーカラー：ピンク

【5位】魚座 総合運：★★★★☆

今日増えた知識が、あなたの心強い武器になりそうな運気です。好きなことや得意なことについて、より深く学ぶのも〇。いろいろな分野の知識を幅広く仕入れるのもいいでしょう。専門家の書いた記事や書籍を読んでみて。



恋愛運

心ときめく出会いが待っている可能性大！行動範囲を広げることで、恋の幸せに近づけそうです。入ったことのないお店に足を運ぶのもオススメ。特に、友だち同士でワイワイ賑やかに盛り上がることができる場所がベスト。



金運

向上心を持ってお金と向きあうと、とてもいい情報が入ってきそうな運気です。お金を使うことでも殖やすことでも、｢もっと知識を増やそう｣という心構えで過ごしてみて。お金とのつながりがさらに強くなる方法を発見できる可能性大。



ラッキーアイテム：文庫本



ラッキーカラー：ビビッドイエロー

【6位】牡羊座 総合運：★★★☆☆

予定していたよりも、忙しくなりそうな運気です。ただ「面倒だ」などと感じないはず。テキパキとこなすことを楽しめるでしょう。「30分で終わらせる」などと決めてゲームのように取り組むと、充実感も達成感もアップ。



恋愛運

本来は気にしなくていい条件について、今日はあれこれ考えてしまいそう。恋の相手の職業や家族構成などについて考え始めたら「これは気にしなくていいことなんだ」と受け止めて。心も関係も落ち着いていくはずです。



金運

お金を使うことで、金銭とのつながりがいっそう強くなる運気の日です。特に、自分の外見をさらに輝かせるための出費が◎。服やバッグなどを購入するのなら、｢質と値段のバランスがベストの物を｣と考えるのが運気を生かすポイント。



ラッキーアイテム：和食器



ラッキーカラー：グリーン