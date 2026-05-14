乃木坂46・岩本蓮加、夏先取りメイクは「ラメやパールをイイ感じに使いこなして、透明感のある夏肌に」

月1リレー美容連載「美容の坂道のぼり隊」。今回は乃木坂46の岩本蓮加さんに夏先取りメイクに挑戦してもらいました。ヘルシーなツヤ肌を演出するラメやパール入り、涼しげな寒色系など、夏コスメが気になってくる時期。れんたんの夏メイク計画は？

ラメ使いが決め手！ 夏先取りメイク

コスメ売り場でラメやパール入りの限定色を見かけるようになると、夏が近づいてきたなっていう感じがしますね！ 今回挑戦した「夏先取りメイク」も目元や口元にキラキラがたっぷり。粒子が細かいクリア系のラメってハイライト感覚で大人っぽく使えていいな、と新発見でした。

普段のセルフメイクのラメ使いはかなり控えめで、ほんの少しラメの入ったアイシャドウを目頭、鼻先、まぶたにちょっとのせるくらい。夏はそこにかわいいチークを組み合わせるのが好きです。パーソナルカラーがブルベ夏だから、今の時期、自分に合うピンク系チークがたくさん発売されているのがうれしくて、思わず買っちゃいます。今日のメイクのようにツヤ感があるチークって、夏らしさもあるし今っぽいですよね。

子どもの頃から夏は、鹿児島にある母の実家に行っていとこたちと遊ぶのが恒例行事でした。この夏もし行けたら、足に大好きなくすみブルーの涼しげなネイルを塗って、サンダルと合わせて夏気分を満喫したいな！ 全国8か所を巡るツアーもあるし、楽しみがいっぱいです。

RENKA's BEAUTY POINT

夏らしいツヤと透明感を意識したメイク。目頭にはAの繊細なラメを仕込み、光を集めて今っぽい立体感を演出。目尻にBで入れたメタリックパール入りシアーホワイトのライン効果でうるんだ印象の目元に。青みピンクのリップカラーにCのパール入りクリアグロスを重ねてツヤをプラスし、肌の透明感を底上げ。

岩本蓮加

いわもと・れんか 2004年2月2日生まれ、東京都出身。乃木坂46の3期生。趣味はゲーム、アニメ観賞、マンガを読むこと。最近のお気に入りマンガは『電撃デイジー』。愛称れんたん。