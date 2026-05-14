α7R VI

ソニーから登場したミラーレスカメラ「α7R VI」。「Resolution」をコンセプトにした、高解像度を軸に設計されているRシリーズの新製品だ。今回、メディア向けに行なわれた体験会で実機に触れてきたので、改めて注目のポイントと、動画性能面での進化点をまとめた。

α7R VIの注目ポイントを動画撮影軸でまとめると以下の通り。

積層型センサーかつさらに高画素に。α1 IIやα7 Vとの違いは?

有効最大約6,680万画素の積層型センサー「Exmor RS」搭載最大8K30pの動画撮影(画角1.2倍クロップ)、ノンクロップ4K120p撮影対応30コマ/秒の高速連写対応AIプロセッシングユニット内蔵の画像処理エンジン「BIONZ XR2」搭載リアルタイム認識AF+で人物の認識精度向上可視光＋IRセンサーと合わせて、オートホワイトバランスの精度が大幅向上動画向けにデュアルゲイン機能、96kHz/32bitフロート収録に対応

今回は前機種「α7R V」の有効約6,100万画素を上回る、有効最大約6,680万画素に増加したほか、センサーは裏面照射型の「Exmor R」から積層型の「Exmor RS」に進化。

前機種で初めて搭載されたAIプロセッシングユニットは、映像エンジンと一体化した「BIONZ XR2」となり、高解像度に重きを置いた機種ながら、描写力と機動性も合わせ持った機種になっている。

積層型センサーを搭載しているという点では「α1 II」、BIONZ XR2を搭載している点では「α7 V」とそれぞれ共通点がある。

α1 IIと比較すると、画素数はα7R VIの方が高く、連写性能もほぼ同等に見えるが、センサーにメモリを搭載することで電子シャッターでの撮影時に歪みを抑える「アンチディストーションシャッター」や、中高感度時のノイズリダクションなどの点でα1 IIがやはり上位機種としての信頼性を持っている。

一方で同じ映像エンジンを搭載しているα7 Vと比較すると、ともにオートホワイトバランスの精度向上が注目の要素なのだが、やはり可視光＋IRセンサーを備えるα7R VIの方が裸眼で見た色に近い印象に撮影できる。画素数の違いの他にも、従来通りではあるが、CFexpress対応スロットがα7 Vでは1つであるのに対して、α7R VIは2スロットともに対応しているなど、同じ「α7」という名前を冠しているものの、完全に上位機種のような立ち位置だ。

α7R VIで撮影したJPG撮って出しのもの。裸眼で見たままに近い色合いで撮影できている

同じレンズ/設定のα7 Vで撮影したもの。微妙な差に感じると思うが、こちらはやや赤みが強い

α7R VI。ここまで拡大しても葉のディテールが綺麗に出ている

α7 Vで撮影したものを拡大。画素数の違いがハッキリわかる

会場ではこのような比較も。視力検査で使うものを同じ画角で撮影して拡大

右のα7R VIの方がより細かい記号までハッキリと写っている

8K30p撮影+デュアルゲイン撮影や32bitフロート収録も対応

動画撮影機能面での強みはやはり8K30p撮影。8.2Kオーバーサンプリングで、高精細な動画を撮影できる。また、4K60pのノンクロップ撮影に加え、「4K動画画角優先」を入にすることで、4K120pもノンクロップで撮影可能になっている。

Super 35mmモードでは8K撮影は不可。4K120p撮影もSuper 35mmの画角から約1.4倍クロップでの撮影になる。

新機能では、デュアルゲイン撮影に対応。イメージセンサーの性能を最大限引き出すことで、シャドウ部のダイナミックレンジを拡大。ディテールを維持しながら、低ノイズで滑らかな階調表現の動画を実現する。

デュアルゲイン撮影は4K撮影のみ対応で、フレームレートも30fps、24fpsに制限。ISO感度も最大400に、S-Log3撮影時ではISO 200～3200に制限される。

音声収録は、最大96kHz/32bitフロートでのデジタル収録に対応。対応のXLRアダプタ「XLR-A4」とマイクを使用することで、音割れを気にすることなく収録できる。32bitフロートの音声だけをWAVで記録しておくこともできる。なお、32bitフロート収録はα7 Vもソフトウェアアップデートで対応する。

高解像度撮影の懸念点である熱も配慮。放熱機構にΣ形状のグラファイト素材を使い、本体内部の熱を効率的に放出する構造を採用しており、25度の環境下で、8K動画の最大120分連続記録を可能にしたという。

ボディはマグネシウム合金

前機種からの変化という点では、新バッテリー「NP-SA100」の採用も注目ポイント。バッテリーの電圧が向上しているほか、BIONZ XR2との組み合わせで電力消費が最適化され、電池持ちが良くなり、高速充電やバッテリーの寿命を確認できる機能にも対応している。