42歳・小出恵介、最新ショットにファン衝撃「えええ！」「チャラ男や」「痩せたね」
俳優の小出恵介（42）が14日、自身のインスタグラムを更新。公開した最新ショットに、ファンから多くの反響が寄せられている。
【写真】「痩せたね」“金髪”最新ショットを披露した小出恵介
小出は「#島暮らし #daysinsouthwest」とつづり、6枚の写真をアップ。金髪姿の小出が飲み物を前にくつろぐオフショットや、スキューバダイビングの写真などが並べられている。
“突然”の金髪イメチェン姿にファンからは、「えええ！」「金髪だ!!!すごいかっこいい」「ここまでの金髪は初めてでは!?とっても似合ってます」「痩せたね 若返った」「チャラ男や」などの反響が寄せられている。
【写真】「痩せたね」“金髪”最新ショットを披露した小出恵介
小出は「#島暮らし #daysinsouthwest」とつづり、6枚の写真をアップ。金髪姿の小出が飲み物を前にくつろぐオフショットや、スキューバダイビングの写真などが並べられている。
“突然”の金髪イメチェン姿にファンからは、「えええ！」「金髪だ!!!すごいかっこいい」「ここまでの金髪は初めてでは!?とっても似合ってます」「痩せたね 若返った」「チャラ男や」などの反響が寄せられている。