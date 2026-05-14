１３日のＴＢＳ「水曜日のダウンタウン」では、１時間通しの新企画「極寒街中野球拳」が行われた。

極寒の日の早朝、ＴＢＳに集められた藤本敏史、みなみかわ、庄司智春、おたけに、企画進行の若林有子アナが、１０時間後に群馬県の極寒雪山に連行すると通告。薄着で来てしまった４人に、雪山連行までの間に街中に出て、一般人と衣服を賭けて野球拳対決をして、着衣を増やして防寒対策を行うルールが説明された。

なぜか街中の人たちが自分が着ているダウン服やコートなど賭けての野球拳に協力的なことも相まって、予想外のヒット企画となった。

そして１０時間後、４人が野球拳で増減した着衣で雪山対決。マイナス１３度の中、足先や耳が痛いと悲鳴をあげながら寒さに耐え続ける過酷対決となり、１時間４２分の激闘の末に、最後まで耐え続けたおたけが優勝した。

ただ、この間、傍らて進行した若林有子アナは、顔は耳当てだけで、厚手コートをはおってはいるが最低限にも見える防寒服で、時に芸人らに突っ込みを入れながら、寒がることなく最後までプロの進行。

ネットでも話題となり「一番かわいそうなのは若林アナだよね」「若林有子アナにこんなことさせないで」「めっちゃ可愛かった」「一緒に付き合っている若林アナはえらい」「若林有子アナ 優勝なんじゃね？」「優勝：若林有子」「これにつきあった若林有子アナが素晴らしい」「若林アナがどんな服で９０分耐えてたのかも知りたい」「若林アナの足は大丈夫なのか？」との投稿が相次いだ。